Microsoft’un LTE bağlantısına sahip Surface Pro modelleri sunacağına dair haberler bundan birkaç ay önce gündeme gelmişti. Ancak o dönemde ortaya çıkan bilgiler, bir ön satış dokümanından alındığı için güvenilir olarak değerlendirilmemişti. Şirketin düzenlediği Ignite 2017 etkinliğinde gazetecilere konuşan bir yönetici, yarı resmi de olsa Surface Pro LTE modellerinin çıkacağını doğruladı.

Günümüzde yeni bir cihaz almayı düşünenler için LTE bağlantısının da yerleşik olarak sunulması büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Microsoft’un Surface Pro için LTE bağlantı seçeneği sunmasına çok da şaşırmamak gerekiyor. Hâli hazırda oldukça az sayıda Windows 10 işletim sistemli dizüstü bilgisayar ve tablette LTE bağlantı seçeneği bulunuyor.

Microsoft bugüne kadar Surface Pro ailesinde LTE bağlantı seçeneği sunmamıştı. ARM tabanlı olan ve uzun süredir unutulmuş vaziyetteki Surface Windows RT’den bu yana şirketin ürünlerinde hücresel bağlantı desteği bulunmuyordu.

Surface Pro LTE modellerinde sadece Intel Core i5 ailesi işlemciler bulunacak. Kısacası kullanıcılar 4 veya 8 GB RAM, 128 veya 256 GB SSD ve Intel HD Graphics 620 GPU’ya sahip olacak. Mevcut yeni Surface Pro’lardaki en yüksek konfigürasyonda ise Intel Core i7 işlemciye 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı eşlik ediyor.

Surface Pro LTE modelleri 1 Aralık’ta satışa sunulacak

Surface Pro LTE modellerinin 1 Aralık’ta satışa sunulacağı açıklansa da, diğer detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Microsoft’un ekim ayında Londra’da bir etkinlik düzenleyerek bu konudaki yeni detayları paylaşabileceği belirtiliyor.