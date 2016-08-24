Teknoblog Ürünler Akıllı Telefon

Sony Xperia Z3 Android 7.0 Nougat güncellemesini almayacak

Sabri Küstür
-
2
PAYLAŞ

sony xperia z3 android 7.0Google’ın dağıtımına başladığı büyük Android sürümü, Android 7.0 Nougat şu anda teknoloji dünyasının başlıca gündem maddelerinden bir tanesini oluşturuyor. Nexus cihazları ve General Mobile 4G için dağıtımı başlayan bu yeni sürüm 6 Eylülde tanıtılacak LG V20 ile birlikte ilk kez bir Android cihazında baştan yüklü olarak gelmiş olacak. Diğer üreticiler de Android Nougat güncelleme planlarını yavaş yavaş açıklamaya başlıyor.

Sony Mobile, önümüzdeki dönemde hangi cihazlarının Android 7.0 güncellemesini alacağına dair bilgileri paylaştı. Sony’nin Nougat güncelleme planında Xperia Z3+, Xperia Z4 tablet, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia X, Xperia XA, Xperia XA Ultra, Xperia X Performance yer alıyor.

Sony Xperia Z3 Android 7.0 güncellemesini alacak cihazlar arasında yok

Yani, Sony’nin 2015’in başından itibaren çıkardığı üst sınıf Android cihazlarının ve yine 2016’nın başında çıkarılan yeni Xperia X serisi cihazların güncelleneceğini görüyoruz. En şaşırtıcı ve üzücü olan ise Xperia Z3’ün Nougat güncelleme listesinde yer almıyor olması. Sony’nin Xperia Z3’e Android N ön izleme sürümünü yüklemenin kapısını aralamasına rağmen, yaşı ikiye yaklaşan bu cihazı güncelleme kapsamı dışında bıraktığını görüyoruz. Bu pek çok kullanıcı için şaşırtıcı bir gelişme sayılır. Ancak Android cihaz üreticilerinin 18 ayın ötesinde güncelleme garantisini sunmadıklarını ve genellikle iki yıldan sonra güncelleme işini bıraktıklarını düşünecek olursak, Sony’nin bu kararını biraz mantıklı karşılayabiliriz. Ne var ki, Apple’ın 2012 yılında çıkardığı iPhone 5’e hâlâ iOS 10’a güncelleme fırsatını sunduğunu da unutmamak gerekiyor.

Sony, belirtilen cihazlar için Nougat güncellemesini ne zaman dağıtmaya başlayacağını kesin olarak açıklamadı. Sadece yazılım dağıtımlarının kademelere ayrılmış bir süreç içinde gerçekleştirileceğini, zamanlama ve uygunluğun pazar ve mobil operatöre göre değişeceğini kaydediyor.

Şirket muhtemelen öncelikle en yeni cihazlarını, Xperia X serisi Android telefonlarını güncelleme yoluna gidecektir. Büyük ihtimalle 2016 yılı bitmeden ilk Sony cihazlarının Nougat güncellemesini almaya başladığını görebiliriz.

Bu arada Sony Mobile yeni özellikler, işlevler ve kullanıcı arayüzü geliştirmeleriyle ilgili bir video da paylaştı. Şirket, en son Xperia X cihazlarıyla birlikte sunduğu Marshmallow tabanlı kullanıcı arayüzünde Google’ın saf Android deneyimini yansıtan bir tasarım benimsemişti. Nougat ile bu yolda daha fazla adımın atılması bekleniyor.

  • Lola Trola

    z4 alıyor z3 almıyorda ne demek, Z4 zaten büyük z3 Büyük hata yaparsın sony, daha 1.5 yıl oldu telefonu aldık standart modellere göre neredeyse iki kat para verdik. 7 gibi önemli bir güncellemeyi Z3 ve z3 compact’a sunmaz ise kimse bir daha gidip sony e 2000-3000 tl para vermez. Sony çokmüşterisini Apple a kaptıracak gibi duruyor. Kendinden utanmalı eğer çıkartmazsa.

  • Lanet sony

    Z3 compact alalı iki sene dolmadı eger bı güncelleme gelmesin kesinlikle iphoneden şaşmayavçcagım isterse o kadar pahalı olsun böyle saçmalık olmaz