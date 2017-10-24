Snapchat iOS uygulaması güncellemeyle yeni özellikler kazanıyor

Snapchat iOS uygulaması için yayınlanan son güncelleme, bazı yeni özellikleri beraberinde getiriyor. Bundan böyle uygulamayı kullananlar, iOS’in “Paylaş” menüsünü kullanarak diğer uygulamalardan Snapchat’teki arkadaşlarına bağlantı gönderebilecek. Buna ek olarak, kullanıcılar yeni eklenen “Hayalet Modu” ile konum paylaşımının belli bir süre için kapatabilecek.

Güncellemeyle birlikte hikayeleri izlemek için uygulamanın hikaye bölümüne gitme zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Kullanıcılar uygulama içinde herhangi bir yerde arkadaşlarının isimlerinin üzerine bir süre dokunarak hikayeleri görebilecek. Bunun küçük ama uygulamadaki kullanıcı deneyimini geliştirecek bir özellik olduğu söylenebilir.

Snapchat’in iPhone sahiplerine sunduğu yeni özelliklerden biri olan hızlı paylaşım, Android’de daha önce kullanıma açılmıştı. Bağlantı paylaşımının kolaylaşmasının uygulamanın trafiğini artırması muhtemel görünüyor. Hayalet Modu ise henüz Android kullanıcılarına açılmasa da, en geç yarın itibarıyla bu özelliğin de Android cihazlara ulaştırılması bekleniyor.

Snapchat iOS uygulaması için yayınlanan güncelleme konum paylaşımını öne çıkarabilir

Snapchat iOS uygulaması için yayınlanan son güncellemeyle birlikte gelen “Hayalet Modu”, servisin konum paylaşımı özelliğini biraz daha öne çıkarabilir. Kamera ekranı üzerinde kıstırma hareketi yaparak erişilen harita ekranı ve konum paylaşımı özelliği, Snapchat’in arka planda kalan işlevleri arasında gösterilebilir.