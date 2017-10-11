Snapchat’te kendi konum filtresine sahip noktaların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bu filtreler mekanlarla ilgili olarak kullanıcılara herhangi bir fikir vermiyor. Snapchat Context Cards adını taşıyan özelliğiyle bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Context Cards ile Snapchat kullanıcıları bulundukları konuma dair daha fazla detayı arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

Snapchat yeni özelliğine dair detayları yayınladığı bir videoyla anlattı. Snapchat kullanıcıları Context Cards sayesinde bir restoran için TripAdvisor’da yapılmış yorumları görebilecek, ilgilendikleri konuma gitmek için hızlı biçimde Uber veya Lyft üzerinden araç çağırabilecek ve diledikleri mekanı haritaya ekleyebilecek.

Snapchat Context Cards ile otel ve restoran rezervasyonlarının yapılmasını da mümkün kılmış gibi görünüyor. Bunlara ek olarak, Context Cards üzerinden konum bazlı hikaye ve snap’lere erişilebilmek de mümkün hâle gelecek.

Snapchat Context Cards ile dönüşümünü sürdürüyor

Snapchat ilk etapta normal yolla paylaşılması riskli fotoğrafların gönderilmesine yönelik bir uygulama olarak ortaya çıkmıştı. Ancak zaman içinde ciddi bir değişim geçiren platform, iyiden iyiye bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Snapchat Context Cards ile sosyal ağ sınıfındaki yerini kuvvetlendirme adına bir adım daha atmış oldu. Snapchat’in popüler özelliklerini kopyalayan Instagram’ın da benzer bir özellik sunup sunmayacağı şimdiden merak ediliyor.