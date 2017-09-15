Snapchat Bitmoji avatarlarını sunduğu hizmet içinde daha görünür kılmaya yönelik hamlelerine devam ediyor. Telefonlarının ekranlarına dokunan Snapchat kullanıcıları, üç boyutlu bir karikatürlerini gerçek dünya dekorlarının üzerine yerleştirebilecek. Bu karikatürler kaykaya binebiliyor, kahve içebiliyor veya yoga yapabiliyor. Snapchat kullanıcıları oluşturdukları animasyonlarını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor veya hikayelerine ekleyebiliyor.

Bu hamle, Snapchat’in hem Bitmoji’ye hem de “Dünya Lensleri” olarak adlandırdığı özelliğe yatırımının sürdüğünü göstermesi açısından önem taşıyor. Snapchat’in rakipleri de benzer özellikler sunsalar da, henüz Snapchat’in lenslerinin seviyesine ulaşabilmiş değiller. Snap’ten yapılan açıklamada, Snapchat’in günlük kullanıcılarının üçte birinin lenslerle haşır neşir olduğu belirtildi.

Bitmoji de Snap tarafından geçtiğimiz yıl satın alınmıştı. Kullanıcılara kendilerine özel avatarlar oluşturma imkânı sağlayan Bitmoji, bu mesajların hem Snapchat’te hem de standart mesajlarda kullanılmasına izin veriyor. Snapchat’in sosisli sandviç şeklindeki lensi ise bu yıl içinde sosyal medyanın küçük ölçekli fenomenlerinden biri haline gelmişti.

Snapchat Bitmoji avatarlarının 3D versiyonlarının dağıtımına başladı

Snapchat kullanıcılarının üç boyutlu Bitmoji avatarlarını görmeleri için uygulamanın arka kamera ekranına gitmeleri, ardından da lensler menüsünü ortaya çıkarmaları gerekiyor. Üç boyutlu Bitmoji avatarları, diğer lenslerin yanında gösteriliyor. Bitmoji seçiminin ardından sürükleme, sıkıştırma ve yakınlaştırma ile avatar hareket ettirilebiliyor veya ölçeklendirilebiliyor. Bazı animasyonlar, 10 saniyeden uzun bir süre boyunca devam edebiliyor. Hareketli Bitmoji avatarları hem iOS’te hem de Android‘de kullanıcılarla buluşuyor.