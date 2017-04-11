VoWiFi teknolojisi sayesinde mobil şebeke sinyalinin zayıf olduğu veya hiç olmadığı yerlerde telefon görüşmelerini bağlı olduğunuz Wi-Fi şebekesi üzerinden, sanki mobil şebeke bağlantısı hiç kesilmemiş gibi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde hem gelen çağrıları cevaplayabilir, hem de yeni çağrılar gerçekleştirebilirsiniz.

VoWiFi teknolojisi şu an için Turkcell tarafından müşterilerine ulaştırılıyor. Yakın zamanda diğer mobil operatörlerin de sunmasını beklediğimiz bu özellik üst sınıf Samsung Galaxy Android telefonları tarafından da destekleniyor. Galaxy S7 edge üzerinden Wi-Fi üzerinden sesli görüşme özelliğinin nasıl etkinleştirileceğini bu yazıda ve videoda gösteriyoruz.

Samsung Galaxy telefonlarında Wi-Fi üzerinden sesli görüşme özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:

Ayarlar uygulamasını açın. Bağlantılar bölümüne giriş yapın. Burada bulunan Wi-Fi Araması seçeneğini takip edin. Kapalı olan düğmeyi açık konuma getirin. Tercih edilen Wi-Fi ve Tercih edilen mobil ağ seçenekleri arasından “Tercih edilen mobil ağ” seçeneğini tercih edin. Böylelikle mobil şebeke sinyali var olduğunda görüşmeler mobil şebeke üzerinden gerçekleştirilecektir. Sinyal olmadığı takdirde Wi-Fi bağlantısına geçiş yapılacaktır. Ayarlar uygulamasından çıkın.

Bu adımları tamamladıktan sonra telefonunuzu uçuş moduna alıp Wi-Fi bağlantısını açarak VoWiFi bağlantısını test edebilirsiniz.