Samsung Galaxy Tab S2 ve Samsung Galaxy Tab S karşı karşıya

Samsung Galaxy Tab S’in selefine dair ilk dedikodular geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Güney Koreli şirket, Galaxy Tab S2’yi orijinal cihazın tanıtılmasından yaklaşık bir yıl sonra resmen duyurdu. Samsung Galaxy Tab S2, önümüzdeki aydan itibaren raflardaki yerini alacak. Yeni tablet ile selefi arasındaki benzerlik ve farkları sizler için sıraladık.

Tasarım

Samsung Galaxy Tab S2 de, tıpkı Galaxy Tab S gibi, iki farklı ekran boyutuyla birlikte gelecek. Ancak teklif edilen ekran boyutlarının farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Samsung Galaxy Tab S’in 8.4 ve 10.5 inç ekran boyutlarına karşılık, Galaxy Tab S2 8 ve 9.7 inç’lik iki farklı ekran seçeneğiyle potansiyel müşterilerin huzuruna çıkacak.

8 inç’lik Samsung Galaxy Tab S2 134.8 x 198.6 x 5.6 mm., 9.7 inç’lik versiyon ise 169 x 237.3 x 5.6 mm.’lik boyutlara sahip. Samsung, Galaxy Tab S2’nin piyasadaki en ince tablet olduğuna dikkat çekiyor.

Orijinal Galaxy Tab S cephesindeyse küçük model 125.6 x 212.8 mm., büyük model ise 177.3 x 247.3 mm. boyutlarında. Bu da 8 inç’lik küçük Tab S2’nin orijinali kadar uzun olmadığını, ancak biraz daha geniş olduğunu ortaya koyuyor. 9.7 inç’lik Galaxy Tab S2 ise ekran boyutundaki küçülmeye paralel olarak selefine kıyasla daha küçük bir kasayla birlikte geliyor. Orijinal Samsung Galaxy Tab S modelleri 6.6 mm. kalınlığında.

Galaxy Tab S2 ve Galaxy Tab S modelleri tartıya koyulduğunda ise yeni modellerin daha hafif kaldığı görülüyor. Tartıda 8 inç Galaxy Tab S2 265 gram, 9.7 inç Galaxy Tab S2 389 gram, 8.4 inç Galaxy Tab S 294 gram, 10.5 inç’lik Galaxy Tab S ise 465 gram çekiyor. Yeni tabletler parmak izi tarayıcısıyla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Tab S2, standart beyaz ve siyah renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Özellikle renk teklifleri bakımından orijinal Galaxy Tab S’in daha heyecan verici olduğunu ifade etmek gerekiyor.

Ekran

Her iki Samsung Galaxy Tab S2 modeli de 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla birlikte geliyor. Orijinal Galaxy Tab S modellerinin ekranı ise 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor.

8 inç Galaxy Tab S2 320 ppi, 9.7 inç Galaxy Tab S2 ise 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu değerler orijinal Galaxy Tab S’in 359 ve 287 ppi piksel yoğunluğunun altında kalıyor. Bu da, 2014 model tabletlerde görüntü kalitesinin daha keskin olduğu anlamına geliyor.

Çözünürlükteki düşüşün ardından, en önemli değişim görüntü oranında gerçekleşiyor. Samsung Galaxy Tab S2 ile birlikte 16:9 ve 16:10 görüntü oranları yerine 4:3 görüntü oranına geçiş yapılıyor. Böylelikle Samsung’un yeni tabletleri Apple iPad ile ortak bir noktada buluşmuş oluyor.

Böylelikle çözünürlükteki düşüşe rağmen, Galaxy Tab S2 okuma deneyimi için daha uygun bir hâl alıyor. Ancak aynı uygunluğun yatay modda video izlerken de geçerli olacağını söylemek pek mümkün değil.

Kamera

Kamera tabletler için akıllı telefonlar kadar önemli olmasa da, bahsedilmeye değer unsurlar arasında yer alıyor. Her iki Samsung Galaxy Tab S2 modelinde de 8 megapiksel arka ve 2.1 megapiksel ön kamera bulunuyor. Samsung Galaxy Tab S’te de aynı kameralar yer alıyor, ancak bir LED flaş da barındırıyor. Bu da düşük ışıklı çekimler için orijinal Galaxy Tab S daha uygun gözüküyor.

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Donanım

Her iki Samsung Galaxy Tab S2 modeli de ismi açıklanmayan sekiz çekirdekli bir işlemciyle birlikte geliyor. Bu işlemci dört çekirdekli 1.9 GHz ve yine dört çekirdekli 1.3 GHz işlemcinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. İşlemciyi 3 GB RAM ile 32 veya 64 GB dahili depolama seçenekleri destekliyor. Dahili depolama alanının üstüne microSD kart ile 128 GB daha eklenebiliyor.

Orijinal Galaxy Tab S modelleri işlemci ve bellek konusunda yeni Galaxy Tab S2 ile aynı yerde duruyor. Dahili depolama alanı ise orijinal tablette 16 GB ile sınırlı kalıyor. Ancak microSD desteği ekstra 128 GB depolama alanı sağlıyor.

Yeni Samsung Galaxy Tab S2’de pil kapasiteleri küçülüyor. 8 inç model 4000 mAh, 9.7 inç modelse 5870 mAh kapasiteli pille geliyor. Orijinal Galaxy Tab S modelleriyse 4900 mAh (8.4 inç) ve 7900 mAh (10.5 inç) pil kapasitelerine sahip.

Yazılım

Samsung Galaxy Tab S2 modelleri, kutularından en yeni Android sürümüyle çıkacaklar. Ancak kullanıcı deneyiminin Galaxy Tab S ile aynı olması bekleniyor.

Samsung, Galaxy Tab S2’yi “bugüne kadarki en sarmalayıcı Samsung tableti” şeklinde tanımlarken, kullanıcılara geniş üretkenlik ve görüntüleme araçlarına hızlı ve kolay erişim imkanı sağlıyor. Ancak aynı özellikler orijinal Galaxy Tab S’te de sunulduğu için kullanıcı deneyiminin benzer olacağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy Tab S2’de Microsoft Office çözümleri ve iki yıllık ücretsiz OneDrive bulut depolama servisi aboneliği ön yüklü olarak sunulacak.

Sonuç

Samsung Galaxy Tab S2 yeni bir model olmasına rağmen, teknik özellik bakımından Galaxy Tab S’e karşı büyük bir üstünlük kuramıyor. Hatta kimi alanlarda eski modelin daha önde geldiği görülüyor. Daha ince ve hafif olması Galaxy Tab S2’ye avantaj sağlasa da, ekran ve pilin küçülmesi dikkat çekiyor. Kamera değerlerinde bir değişim yok, ancak Samsung Galaxy Tab S’teki LED flaş yeni modelde ortadan kalkıyor.

İşlemci ve bellek konusunda da iki model arasında bir fark bulunmazken, depolama alnında Galaxy Tab S2 selefini geride bırakıyor. Görüntü konusunda ise Galaxy Tab S2’nin yazılı içerik tüketimine daha uygun olduğu görülüyor. Video içerikleri söz konusu olduğunda ise Galaxy Tab S’in eli biraz daha güçlü gözüküyor.