OnePlus amiral gemisi telefonlarda bulunan özellikleri, uygun bir fiyat karşılığında sunmasıyla tanınıyor. Şirketin müstakbel gözde telefonu OnePlus 5 de bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor. India Today Tech’te yer alan habere göre, telefon çift arka kameraya sahip olacak. 2017’nin amiral gemisi telefonlarının önemli kısmında çift arka kamera bulunuyor. Dolayısıyla OnePlus’ın tercihine pek de şaşırmamak gerekiyor.

OnePlus’ın “amiral gemisi katili” olarak anılan telefonunda hangi görüntü sensörlerinin bulunacağı bilinmiyor. Ancak telefonun önünde, tıpkı OnePlus 3T’de olduğu gibi, 16 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın bulunması bekleniyor.

India Today Tech, OnePlus’ın müstakbel telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görüntüyü de yayınladı. Telefonu görenler veya telefon üzerinde çalışanlardan elde edilen bilgilerle hazırlandığı söylenen taslakta cihazın arka panelinde bir tarayıcıya rastlanmıyor.

India Today Tech, parmak izi tarayıcısının cihazın ön yüzünde ekranın altına yerleştirilmiş olabileceğini iddia ediyor. Bu da telefonun tıpkı Galaxy S8 ve LG G6 gibi ön panelin tamamını kaplayan bir ekrana sahip olabileceği anlamına geliyor. Parmak izi tarayıcısının ekranın altına yerleştirilmiş olması durumunda OnePlus, LG ve Samsung gibi rakiplerinin gerçekleştiremediği bir işin altına imza atmış olacak. Apple’ın da iPhone 8’de parmak izi tarayıcısını ekranın altına yerleştirmek istediği ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğü söyleniyor.

Paylaşılan görselde telefonun arka panelinde anten şeritlerine de rastlanmıyor. Bu pürüzsüz görüntünün OnePlus 3T’de ekran ve arka panel arasında görülen küçük sapmayı da ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Telefonda 5.5 inç ekranın bulunması beklense de, bu ekranın çözünürlüğünün 1080p mi yoksa 1440p mi olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

OnePlus 5 Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle gelecek

OnePlus’ın yeni gözde telefonunda, 2017’de çıkan ve çıkacak pek çok amiral gemisi telefonda olduğu gibi, Qualcomm Snapdragon 835 işlemcinin bulunması bekleniyor. Bu işlemciye en az 6 GB RAM’in eşlik etmesi öngörülüyor. Dahili depolama alanı konusunda ise kullanıcılara 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçeneğin sunulacağı söyleniyor.

Telefonun fiyatı konusunda ortada henüz bir bilgi bulunmasa da, piyasadaki üst segment telefonlara kıyasla daha uygun bir seviyede olması öngörülüyor.

OnePlus 3 ve 3T’nin ardından OnePlus 4 yerine OnePlus 5’in gelmesinin nedeni ise Asya’da 4 rakamının uğursuz olduğuna inanılması.