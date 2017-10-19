Netflix orijinal içerik için 2018’de 8 milyar dolar harcayacak

Netflix orijinal içerik sayısını artırmak adına kesenin ağzını açık tutmayı sürdürüyor. Şirket önümüzdeki yıl orijinal dizi ve filmler için 8 milyar dolar harcamayı planlıyor. Netflix daha önce de söz konusu miktara yakın rakamları telaffuz ettiği projeksiyonlar gerçekleştirse de, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken kesin rakamı duyurdu. Beklenen bütçenin üzerine 1 milyar dolar daha koyan şirket, hem yatırımcılarına hem de Hollywood’a kendi içeriğine sahip olma konusundaki arzusunu bir kez daha göstermiş oldu.

Disney ve diğer yüksek profilli stüdyolar, içeriklerini kapalı ekosistemlere taşımayı tercih ediyor. Bu da Netflix’in geleceği için kendi kaderini kontrol etmesini daha önemli hâle getiriyor. Şirket böylelikle üçüncü taraflarla olan lisans anlaşmalarının sona ermesinden daha az yara almayı amaçlıyor. Ancak asıl hedef olarak 2018’in sonu itibarıyla içerik kütüphanesinin yarısının orijinal içeriklerden oluşması öne çıkıyor.

Netflix CEO’su Ted Sarandos, 8 milyar dolarlık bütçenin önemli bir kısmının 30 yeni animasyon serisine ve 80 filme aktarılacağını belirtti. Bu içeriklerin hepsinin 2018 içinde yayınlanması planlanıyor. Şirket izleyici sayılarını gizli tutmayı sürdürürken, Sarandos’un animasyon ve filmlerden özellikle bahsetmesi bu konulardaki yatırımların iyi gittiğine dair bir gösterge olarak niteleniyor.

Animasyon serileri henüz Netflix’e bir Emmy kazandırmış değil. Şirketin Oscar macerası da şu an için belgesel kategorisiyle sınırlı kalmış durumda. Ancak animasyonlar ve bağımsız filmler, şirketin yüzde 50 orijinal içerik hedefine yaklaşmasını kolaylaştırıyor. Buna ek olarak, Amazon’un yapımcılığını üstlendiği Manchester by the Sea’nin iki Oscar kazanmış olması, Netflix için de büyük bir ödülün ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor. Animasyonlar ise Netflix’in genç izleyici kitlesiyle buluşmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

Netflix orijinal içerik portföyünde önemli diziler barındırıyor

Netflix orijinal içerik portföyünde animasyona ve dizilere yönelse de, asıl gücünü dizilerinden alıyor. House of Cards, Stranger Things, Narcos gibi dizilerle ciddi bir kitleye ulaşan Netflix, bu alanda güçlenmeye de devam ediyor.