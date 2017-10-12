Yılın ilk yarısında amiral gemisi telefonu G6’yı çıkaran LG’den yılın ortalarına doğru bu telefonun “mini” versiyonu niteliğinde bir ürün bekliyorduk. Karşımıza çıkan “G6 mini” yerine Q6 adında yeni bir cihaz oldu. Aslında LG, Q’nun küçük harfle yazılışının (q), G’nin küçük harfle yazılışına (g) benzemesinde yola çıkarak ilginç bir markalandırmaya gitmiş oldu. LG Q6’nın plus ve alfa olmak üzere iki farklı versiyonu da bulunuyor. Ancak Türkiye’de bu telefonun temel versiyonu, yani LG Q6 satılıyor. LG Q6 inceleme yazımızda, bir süredir deneyimlediğimiz orta segment Android telefonuyla ilgili izlenimlerimizi bulabilirsiniz.

LG Q6 video inceleme

LG Q6 inceleme: Tasarım

LG G6’da gördüğümüz ve şirketin FullVision olarak adlandırdığı ekran yapısı Q6’da da mevcut. Yani ekran çerçevesi epey küçük, ekran ön yüzün tamamını kaplıyor. Bu durum telefonun yüzey alanının normalde olması gerektiğinden daha düşük olmasını sağlıyor. 5.5 inç ekranlı LG Q6 için de durum bu şekilde. Hayatımızda hiçbir zaman, 5.5 inç ekranlı bir telefonu bu kadar rahat kavradığımızı söyleyemeyiz. Küçük ekran çerçevesi sayesinde 5.5 inç ekranın büyük bir kısmına baş parmağıyla rahatlıkla erişmek mümkün oluyor. Tabii ki, tek elle kullanmaya çalışırken ekranın alt kısmına veya üst kısmına erişmek için telefonu avuç içinde hareket ettirmek gerekiyor.

Q6’nın ön yüzünü Corning Gorilla Glass 3 ekran camı kaplıyor. Her ne kadar en son iterasyon olmasa da, bu ekran camı da yeteri kadar sağlam görünüyor. Q6’yı kullandığımız süre boyunca cam yüzey üzerinde dikkate değer bir çiziğe rastlamadık.

LG Q6’nın 8.1 mm.’lik kenar profili kalınlığı bulunuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, telefon biraz kalın. Ancak düşük yüzey alanı sayesinde, bu kalınlığın ergonomide yaratabileceği olumsuzluk gideriliyor. Kenar çerçevesi metalden yapılmış, çizinme veya aşınmalara karşı epey sağlam. Metal çerçeveyi belirli yerlerde anten şeritleri kesiyor. Ancak arka yüzeyi kaplayan plastik yüzey için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Fırçalanmış metal görünümü verilmiş arka yüzey daha ilk günden itibaren ufak tefek çiziklerden ve aşınmalardan etkilenmeye başladı. LG Q6’nın arkasını temiz tutmak istiyorsanız, anahtar, bozuk para gibi sert cisimlerden uzak tutmanız iyi olacaktır. Arka yüzeyin kenarlara doğru kavisli şekilde uzanan yapısının da ergonomiye olumlu katkıda bulunduğunu belirtmek gerekiyor.

Ön yüzü 5.5 inç ekranın kapladığını söylemiştik. Bunun altında kalan dar bir alanda LG logosu yer alıyor. Üst kısımda ise ahize hoparlörü, sensörler ve 5 megapiksel kamera bulunuyor. Sol kenarda ses tuşları ve nanoSIM ve microSD kart yuvalarını barındıran tepsi var. Güç butonu ise sağ kenarda bulunuyor. Ses ve güç tuşları elde tutarken rahatlıkla erişilebilecek noktalarda bulunuyor.

Üst kenarda ikinci mikrofon varken alt kenarda ana mikrofon, 3.5 mm. kulaklık jakı ve microUSB portu bulunuyor. USB-C portunun epey yayıldığı, hatta orta segment seviyesindeki telefonlarda bile bulunmaya başladığı bir ortamda LG Q6’da microUSB portunu görmek doğrusu biraz şaşırtıcı. Yine de, işini iyi şekilde yaptığını belirtelim.

LG G6’nın arkasında güç butonu olarak da kullanılan parmak izi okuyucusu bulunuyordu. Ancak Q6’da güç butonu, söylediğimiz gibi sağ kenarda. Arkada ise parmak izi okuyucusu yok. Aslında telefonun hiçbir yerinde yok. LG, bu telefonda söz konusu biyometrik kimlik doğrulama yöntemine yer vermemiş. Onun yerine yüz tanıma gibi alternatif bir yönteme yer vermiş ki, ona da zamanı geldiğinde değineceğiz.

Arka yüzeyde dikkat çeken en önemli detay 13 megapiksel çözünürlüklü ve büyükçe görünen kamera oluyor. Onun yanında da LED flaş var. Alt kısıma doğru küçük bir Q6 logosu görüyoruz. Onun hemen sol altına gelecek şekilde de hoparlör yerleştirilmiş. Bu küçük hoparlör, boyutlarına karşın bir akıllı telefon için sayılabilecek bir ses çıkışı sağlıyor. Çıkan sesin tizi yüksek, bası ise düşük. Eğer dışarı ses verip müzik dinlemek ya da film izlemek isterseniz, o hâlde bir Bluetooth hoparlör kullanmanız daha iyi olabilir.

LG Q6 İNCELEMESİ 1 of 33

LG Q6 inceleme: Donanım ve Performans

LG Q6’nın 5.5 inç ekranı 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip. 16:9 yerine, G6’nın ekranında olduğu gibi 18:9 görüntü oranı tercih ediliyor. Bu da ekranda 240 satır dolusu yeni piksele yer açmış oluyor. 442 ppi’lik piksel yoğunluğuyla karşımızda yeteri kadar keskin ve net görüntüler ve yazılar sunan bir ekran bulunuyor. Bununla birlikte ekranın kontrastı biraz yüksek, bu da özellikle yazı ve görüntü sınırlarında hafif de olsa küçük dalgalanmalar görmemize neden oluyor. IPS LCD teknolojisine sahip olan ekran geniş görüş açılarına sahip. Renkler bakımından ise skalanın hafif de olsa soğuk bölümüne kaçıyor. Beyazlara baktığınızda bu soğukluğu biraz olsun hissedebilirsiniz.

Ekran tıpkı G6’nınki gibi yuvarlatılmış köşelere sahip. Bu da görsel açıdan biraz olsun güzellik katıyor. 18:9 görüntü oranlı ekranda YouTube videolarını izlemek istediğinizde kenarlarda siyah sütunlar sizi bekliyor. Bununla birlikte videoyu yakınlaştırarak tam ekrana oturtabilirsiniz. Bununla birlikte uygulamaları da uyumluluk modu yardımıyla ekrana tamamen oturacak şekilde çalıştırmanız mümkün oluyor.

LG Q6’da Snapdragon 435 işlemci bulunuyor. Sekiz çekirdekli ve 1.4 GHz saat frekansına sahip olan bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. 256 GB’ye kadar kapasiteye sahip bellek kartlarıyla da depolama alanını desteklemek, daha fazla dosyaya ve içeriğe yer açmak mümkün oluyor.

Q6’nın sahip olduğu donanım bileşenleri kağıt üzerinde ortalama seviyede bir performans vadediyor ki, benchmark testleri de bunu destekler nitelikte. Telefon AnTuTu’dan 36150 puan aldı. GeekBench 4’te ise 500 civarında tek çekirdek ve 2000 seviyesinde çoklu çekirdek puanı kaydetti.

Yine de, günlük kullanımda LG Q6 herhangi bir sorun çıkarmıyor, kendisinden beklenenleri iyi şekilde yerine getiriyor. Kullandığımız süre boyunca kullanıcı arayüzünün gayet akıcı şekilde gezildiğini gözlemledik. Uygulamalar ve oyunlar fazla bekletmeden açılıyor, internette gezinti de tatmin edici seviyede. Belki 4K gibi yüksek çözünürlüklü videoları oynatmıyor, ancak Full HD gibi, zaten normalde ekranının destekleyeceği en iyi çözünürlükteki videolar için bu telefon yeterli bir performans sunuyor.

Oyun tarafında da LG Q6 orta segment bir telefondan beklediğimiz deneyimi sunuyor. Yüksek profilli oyunlarda grafik kalitesinde düşüşler söz konusu olsa da, akıcılık genel olarak korunuyor. Mola zamanı olarak adlandırılan özel bir mod oyunlar sırasında devreye giriyor. 5 dakikadan uızun süredir çalışan oyundan çıkarken parlaklık ve oyun performansı düşürülüyor. Bildirim panelinden de elle etkinleştirilebilen bu mod, oyuna ara verdiğinizde ekran parlaklığını azaltıyor.

LG Q6’da da büyük boyutlu kuzenleri gibi sabit, kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen bir pil bulunuyor. 3000 mAh kapasiteli bu pil normal yoğunluktaki bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmaya olanak sağlayacaktır. Telefon, ekranın sürekli açık olduğu, oyun, benchmark testi ve bunun gibi çok işlev ve uygulamayla yoğun bir şekilde kullanıldığında tek bir şarjla yaklaşık 7 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor.

Smart Doctor adı verilen uygulama Q6’da da bulunuyor. Bu uygulama sayesinde pil, dahili depolama birim, bellek gibi bileşenlerin kullanım durumunu görebilir, tek bir düğmeye tıklatarak telefonun performansını optimize edebilirsiniz. Bunlara ek olarak güç tasarrufu, donanım testi ve teşhis gibi araçlar da bu uygulamada mevcut.

LG Q6 inceleme: Yazılım

LG Q6’da Android 7.1.1 Nougat yüklü bulunuyor. Bunun üstünde LG’nin özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Daha önce LG G6’dan aşina olduğumuz kullanıcı arayüzü renkli tasarımı, şekilleri, ekranın kavisli köşelerine uyan görünümde köşeleri kavisli hâle getirilmiş uygulama ikonları ve 18:9, yani 2:1 görüntü oranına uygun şekilde ekranın iki eşit kareye bölünür şekilde kullanıldığı arayüz unsurlarıyla eğlenceli görünüyor.

Kilit ekranından telefon ve kamera gibi araçlara hızlı şekilde erişebilirsiniz. Android’in klasik şekil, PIN, parola gibi doğrulama yöntemlerine ek olarak parmak izi okuyucusunun olmadığını, bunun yerine yüz tanımanın olduğunu görüyoruz. LG Q6’da yer alan yüz tanıma sistemi sayesinde kilit ekranını kolaylıkla geçebilirsiniz.

Yüz tanıma sisteminin güvenlik seviyesi yüksek değil. Bir fotoğrafınız veya videonuz ile bile yüz tanıma sistemini kolaylıkla aşmanız mümkün. Ancak Yüz Tanıma ayarları altında bulunan Gelişmiş Yüz Tanıma özelliğini açık hâle getirerek bunu engelleyebilirsiniz. Ne var ki, bu durumda da yüzünüzün tanınması birkaç saniye daha uzun sürüyor. Yüz tanıma özelliği karanlıkta veya düşük ışıklı ortamda da çalışıyor. Her durumda ise, düzgün çalışması şekilde için Q6’yı yüz hizasında veya yüz hizasına yakın tutmanız gerekiyor. Her ne olursa olsun, parmak izi okuyucusu gibi çok alıştığımız ve telefonlarda eksikliğini hissettiğimiz bir özelliği açığını doldurmayı başarıyor.

Q6’da Google’ın Gmail, Haritalar, YouTube gibi uygulamaları yüklü gelirken, uzun zamandır her LG telefonunda gördüğümüz QuickMemo+ uygulaması bu telefonda da mevcut. Hızlı ayarlar panelindeki ekran alınıtısı aracı sayesinde ekran üstüne de hızlıca notlar alabilir, bunları başkalarıyla paylaşabilir ya da saklayabilirsiniz. Uygulama çöp kutusu ise Q6’dan kaldırdığınız uygulamaları 24 saat içinde, Google Play’e gitmeye gerek duymadan yeniden telefona indirmenizi sağlıyor.

LG Q6 inceleme: Kamera

Q6’nın arkasında 13 megapiksel, önünde de 5 megapiksel çözünürlüklü kameralar bulunuyor. Her iki kamera da f/2.2 diyafram açıklığı değerine sahip, sensör boyutları da üst sınıf akıllı telefon kameralarında gördüğümüz seviyenin altında.

Ne var ki, LG Q6’nın kameralarıyla çektiğimiz fotoğraflardan memnun kalmadığımız söylenemez. Yeterli ışık altında LG Q6’nın kamerası gayet iyi sonuçlar veriyor. Yakın çekimlerde de başarılı sayılır. Işığın ters geldiği, gölgeli sahnelerde ise performansın vasatı aşmadığını belirtmek gerekiyor.

Gece çekimlerinde gürültü etkisi düşük, bununla birlikte parlaklık da fena sayılmaz. Ancak yüzde yüz yakınlaştırma yaptığımızda nesne kenarlarındaki bozulmalar dikkat çekiyor. Her şeye rağmen bunun göz ardı edilebilecek bir durum olduğunu belirtmek gerekiyor. Arkada yer alan flaş da, karanlık ortamlarda bile gayet memnun edici fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor.

LG Q6 İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR 1 of 27

Öndeki 5 megapiksel selfie kamerası da performans açısından genel olarak tatmin etmeyi başarıyor. Arka kamera gibi ön kamerada da, düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimlerde, detaylara inildikçe sınırlarda bozulmanın olduğu görülüyor. Yine de, bunun göz ardı edilebilir nitelikte olduğunu tekrarlayalım. Bu arada düşük ışıklı ortamlarda ön kamerayla çekim yaparken telefonun mümkün oldukça sabit tutmaya bakın.

Video tarafında LG Q6 1080p Full HD video kaydıyla yetiniyor. 4K çekimlerin daha fazla yer tuttuğunu ve izlenecek ortamın fazla olmadığını düşündüğümüzde, LG Q6 sahiplerinin 1080p ile gayet iyi şekilde idare edebileceklerini söyleyebiliriz. Video çekimleri genel olarak başarılı. Dış ortam çekimlerinde rüzgar uğultusu biraz fazla duyulsa da, ses kalitesi iyi. Aynı zamanda videonun duranlığından da mutlu olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor.

LG Q6 inceleme: Sonuç

LG Q6’nın sahip olduğu teknik özellikler bakımından kağıt üstünde pek cazip gelmiyor. Kendi segmentindeki diğer ürünlerle hemen hemen aynı doğrultuda özellikler sunuyor. Ancak bu telefonu farklı kılan bir unsur var ki, o da tahmin edeceğiniz üzere, tasarımı. LG’nin G6’da sunmuş olduğu çerçevesiz ekran tasarımını Q6 ile birlikte orta segmente getirmesi, çerçevesiz ekran deneyiminin çok daha uygun fiyatlarla elde edilmesini sağlıyor. 1080p çözünürlük desteği de memnun edici. LG Q6 ile rahatlıkla video izleyebilir veya internette gezinebilirsiniz. Performans çok yüksek seviyede olmasa da günlük işler için ideal. Aynı şekilde kameralar da çoğu mekan ve zamanda, hatta özel günlerde bile ihtiyaçları karşılayacak nitelikte. 1299 TL’lik satış fiyatıyla LG Q6, isabetli bir fiyat-performans telefonu.