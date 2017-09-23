Imagination Technologies Apple için mobil cihazlarda kullandığı grafik işlemcilerini tasarlıyor ve üretiyordu. Ancak Cupertino merkezli şirketle iş ilişkisinin sonlanmasının ardından Imagination tek başına ayakta kalamadı. İngiliz şirket, Silikon Vadisi merkezli yatırım şirketi Canyon Bridge’e satılması konusunda anlaşmaya vardı.

Canyon Bridge’in arkasında ise Çin merkezli Yitai Capital isimli şirket bulunuyor. İlk olarak The Financial Times’ın duyurduğu satış haberi, Imagination’ın en büyük müşterisi olan Apple’ın artık şirketten hizmet almayacağını açıklamasının ardından beklenir hâle gelmişti. Canyon Bridge, Imagination Technologies’i satın almak için 550 milyon pound ödeyecek.

Imagination Technologies Apple ile anlaşması sona erir ermez değer kaybetmişti

Apple bundan böyle Imagination Technologies ile çalışmayacağını geçtiğimiz nisan ayında açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Imagination’ın hisseleri neredeyse yarı yarıya değer kaybetmişti. Grafik işlemcisini kendi bünyesinde geliştirmeye başlayan Apple’ın çalışmalarının ilk meyvesi olan A11 Bionic, ilk olarak geçen hafta tanıtılan yeni iPhone’larda kullanıldı. Apple yeni akıllı telefonlarında artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ gibi konulara daha fazla odaklandığı için kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir grafik işlemcisi kullanmayı seçmişti.

Imagination Technologies Apple ile olan iş ilişkisinin sona ermesinin hemen ardından kendisine alıcı aramaya başlamıştı. Şirket, Apple’ın kendisine ait patentleri ihlâl etmeden yeni bir grafik işlemcisi geliştiremeyeceğini de iddia etmişti. Bu konuda yasal girişimlerde bulunacağını açıklayan Imagination’dan henüz bir hamle gelmiş değil.