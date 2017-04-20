HTC’nin “Ocean” kod adıyla da anılan müstakbel gözde telefonuna dair dedikodu ve sızıntılar bir süredir ivme kazanmıştı. Tayvanlı üretici, telefonun üzerindeki örtüyü ne zaman kaldıracağını sonunda açıkladı. HTC U adını taşıyacak telefon 16 Mayısta düzenlenecek etkinlikte gözler önüne çıkacak.

Yeni amiral gemisi için Twitter üzerinden 5 saniyelik kısa bir tanıtım videosu paylaşan HTC, bazı yenilikçi özelliklerin ipucunu verdi. Telefonun kenardan sıkıştırma yoluyla kullanılacağına dair dedikoduların doğru olduğu söz konusu video sayesinde anlaşılıyor.

HTC tarafından paylaşılan video ve tanıtım görseli, telefonun tasarımı hakkında da fikir edinmeyi sağlıyor. Gösterişli ve ince bir cihaz izlenimi çizen yeni amiral gemisi, U Ultra gibi sedefli bir arka panele sahip gibi görünüyor.

“U” serisi, HTC’nin üst sınıf telefonları için kullandığı yeni marka olma özelliğini taşıyor. Şirket, serinin açılışını daha önce tanıttığı U Ultra ve U Play modelleriyle gerçekleştirmişti.

HTC U tanıtım etkinliği Türkiye saatiyle 09:00’da başlayacak

HTC’nin ana vatanı Tayvan’ın başkenti Taipei’de gerçekleştirilecek HTC U tanıtım etkinliği, Türkiye saatiyle 09:00’da başlayacak.