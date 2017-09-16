GoPro Hero 6 Black, sonbaharda tanıtılması beklenen ürünler arasında yer alıyor. Aksiyon kamerasına ait olduğu söylenen bir fotoğraf, Photo Rumors sitesi tarafından yayınlandı.

Yayınlanan fotoğraf, Hero 5’e benzer bir konsept tasarımı gözler önüne seriyor. Fotoğrafta cihazın kutusu da görüldüğü için bulunması muhtemel özellikler hakkında bilgi edinmek de mümkün oluyor.

Ürün kutusuna bakıldığında Hero 6 Black’in 12 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar çekebileceği ve 60 fps’de 4K video kaydı yapabileceği görülüyor. 10 metreye kadar suya dayanıklılık da Hero 6 Black’in kutusuna işlenen özellikleri arasında bulunuyor.

GoPro Hero 6 Black ile 60 fps’de 4K video kaydı yapılabilmesi, kayda değer bir gelişim niteliğini taşıyor. Böylelikle videoların normal oynatma hızında daha pürüzsüz olması ve yavaş çekimde daha az bulanık görünmesi mümkün hâle geliyor. Hero 5 ve Hero 5 Session sadece 30 fps’de 4K video kaydı gerçekleştirebildiği için ortada somut bir gelişimin bulunduğu rahatlıkla söylenebilir.

GoPro Hero 6 Black ile yakaladığı momentumu korumak istiyor

Uzun bir süre boyunca para kaybeden ve geçtiğimiz yıldan bu yana çalışanlarının önemli bir kısmıyla yollarını ayırmak zorunda kalan GoPro, bir süredir geri dönüşün başladığına dair önemli sinyaller veriyor. Şirketten geçtiğimiz ağustos ayında yapılan açıklamada son üç çeyrektir ABD’de en çok satan aksiyon kameralarının Hero 5 Black ve Hero 5 Session olduğu belirtilmişti. GoPro Hero 6 Black ile de bu ivmenin korunması amaçlanıyor. Kameranın 28 Eylül’de resmiyet kazanması bekleniyor.