Google Takvim’in web versiyonu yeniden tasarlandı

Google, Google Takvim web’in yeniden tasarlanmış versiyonunu kullanıma sundu. Takvim daha büyük tarih ikonları, güncellenmiş renkleri ve daha sade ve temiz görünümlü etkinlik kutularıyla daha modern bir görünüm taşıyor. Üstelik mobil uygulamaya daha fazla benzer hâle geliyor.

İşlevsellik bakımından Google, kurumsal kullanıcıları hedefleyen iyileştirmelere odaklanıyor. Sistem yöneticileri konferans odaları hakkında detaylar ekleyebiliyor, böylelikle çalışanlar onların ne kadar büyük olduğunu, tekerlekli sandalye ile erişimin olup olmadığını, video ve ses ekipmanının yer alıp almadığını bilebiliyor.

Öte yandan kişiler hesap tablolarına, dokümanlara ve sunumlara da takvim davetiyeleri içinde bağlantılar verebiliyor. Katılımcılar da bunları etkinlik detayları görünümü içinden açabiliyor.

Ayrıca Google, takvim uygulamasını diğer kişilerle koordine olmak için az ya da çok kullananları etkileyebilecek birtakım küçük çaplı değişiklikler de getiriyor. Kullanıclar “gün” görünümü altında birden fazla takvimi görüntüleyebiliyor, bu da karşılaştırma ve rezervasyon gibi işleri kolaylaştırıyor. Ayrıca katılımcı isimlerinin üstünde fare imleci bekletildiğinde iletişim bilgileri de gösteriliyor.

Bu değişikliklerin hiçbir tanesi hayatı değiştirecek cinsten olmasa da, kullanışlı oldukları bir gerçek. Google Takvim’i sıklıkla kullananlar bu değişikliklerin etkisini illâ ki fark edeceklerdir.