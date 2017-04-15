Galaxy S8 Active ABD’de AT&T abonelerine özel olarak piyasaya çıkabilir

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8, mart ayının sonunda resmen duyurulmuştu. Akıllı telefon önümüzdeki cuma günü raflardaki yerini alacak. Ancak cihazla dair dedikodular henüz sona ermiş değil. Samsung’un, Galaxy S serisinin daha önceki telefonları gibi, S8’in de dayanıklı bir versiyonunu duyuracağı söyleniyor. Galaxy S8 Active adını taşıyan telefonun ABD’de AT&T abonelerine özel bir cihaz olarak piyasaya çıkabileceği iddia ediliyor.

SamMobile sitesinde yer alan haberde S8 Active için çalışmalara başlandığı belirtilirken, telefonun Samsung adında “Cruiser” kod adıyla anıldığı bilgisi veriliyor. Telefon hakkındaki bilgiler henüz bundan öteye geçmiyor. Ancak Galaxy S8’in selefi Galaxy S7 ile olan farkı, Active versiyonun tasarımı konusunda da merak uyandırıyor.

Geçmiş Active telefonlarının hepsinin önünde fiziksel bir tuş bulunuyordu. Ancak bu yıl Samsung ekran üstü kontrol tuşlarına geçiş yaptığı için bu tuşun kullanılmasına pek ihtimal verilmiyor. Buna ek olarak, şirket daha önce Active telefonlarında kavisli ekran tercih etmemişti. Bu yaklaşımın S8 Active’de de sürdürülmesi muhtemel görünse de, ortaya çıkacak telefonun standart S8’den çok daha farklı bir görüntüye sahip olabileceği ihtimalini de unutmamak gerekiyor.

Galaxy S8 Active haziranda resmiyet kazanabilir

Samsung’un Active ile birlikte S8’de sunduğu özelliklerin üzerine yenilerini ekleyip eklemeyeceği de merak ediliyor. Şirket S7 Active’de ekranı çatlaklara karşı dayanıklı hâle getirme, pil kapasitesini büyütme ve toza dayanıklılığı artırma gibi hamleler gerçekleştirmişti.

Active telefonlarını genelde haziran ayında duyuran Samsung’un bu geleneği sürdürmesi beklense de, telefonun resmiyet kazanacağı tarih konusunda ortada henüz somut bir tarih bulunmuyor.