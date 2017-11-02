Samsung’dan ABD’de kurumsal kullanıcılara özel Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8’in ABD pazarına özel yeni bir versiyonunu çıkardı. Galaxy Note 8 Enterprise Edition adını taşıyan bu yeni telefon, geçtiğimiz ağustos ayında duyurulan ve eylül ayında Türkiye’de de satışa sunulan orijinal Galaxy Note 8’in kurumsal kullanıma odaklanan, buna uygun özellikler barındıran versiyonu olma özelliğini taşıyor. Samsung da bu telefonu, ürün serisi içinde “işe odaklanan” ilk gerçek telefon olarak lanse ediyor.

Galaxy Note 8 EE’nin teknik özellikleri orijinal modelle hemen hemen aynı. Samsung kurumsal kullanıcıların ilgisini çekecek ve onların deneyimini biraz daha artıracak birtakım eklentiler sunuyor. Samsung Galaxy Note 8 Enterprise Edition hem Samsung Knox Configure hem de Samsung Enterprise Firmware Over the Air (E-FOTA) bileşenlerini bulunduruyor. Knox Configure sayesinde şirketlerin Bilişim Teknolojileri departmanı yöneticileri cihazları uzaktan yönetme ve onları tek bir seferde güncelleme imkanına sahip oluyor.

Galaxy Note 8 ile birlikte Samsung, üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini ve yamaları sunma taahhüdünde de bulunuyor. Aynı zamanda bulunulabilirliğinden itibaren iki yıla kadar aynı cihaz modelini satın alma garantisi de alıyorlar. S Pen, Sonsuz Ekran, Samsung DeX, IP68 ile suya ve toza dayanıklı gövde gibi özellikler “Enterprise Edition” modelinde de bulunuyor.

Samsung Galaxy Note 8 Enterprise Edition, Samsung’un yetkilendirilmiş kanal iş ortakları tarafından 994 dolarlık fiyat etiketiyle satılacak. Note 8’in normal versiyonu ABD’de 929 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor.