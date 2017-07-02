Galaxy Note 7 Fan Edition 7 Temmuzda Güney Kore’de çıkıyor

Samsung Galaxy Note 7’yi piyasadan kalkmasına rağmen çok beğenenler için Samsung bir güzellik yapıyor ve 2016’nın bu kötü kaderin cilvesini yaşamış olan akıllı telefonuna yeniden dönüş imkanı sağlıyor. Güney Koreli üretici, yenilenmiş Galaxy Note 7’lerin Galaxy Note 7 Fan Edition adıyla, 7 Temmuz tarihinden itibaren Güney Kore’de satışa çıkacağını açıkladı. Üretici geçen yılın ikinci yarısında çıkardığı amiral gemisi akıllı telefonu, pilden kaynaklanan patlama ve alev alma sorunları nedeniyle dünya çapında piyasadan çekmiş ve üretiminin tamamen durdurmuştu.

Galaxy Note 7 FE’nin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı hâlâ kesinlik kazanmış değil. Ancak 400 bin kadar ürünün Güney Kore’de, yaklaşık 2150 TL’ye karşılık gelen bir fiyattan satışa sunulacağı belirtiliyor. Bu, o ülkede telefonun geçen yıl çıktığında sahip olduğu fiyatın kabaca yüzde 30 daha düşüğüne denk geliyor. Bu sefer Note 7 FE orijinal modele göre daha düşük kapasiteli bir pile sahip olacak. Ayrıca piyasadan toplatılmış ve kullanılmamış bileşenlerle birleştirilmiş cihazlardan üretilecek.

Yeni pillere ek olarak Samsung, tüm telefonun yeni getirilen sekiz adımlı emniyet denetleme sürecinden geçeceği garantisini de veriyor. Şirket bu yılın Galaxy S8 telefonlarının çıkışıyla birlikte Note 7’nin geri çağrılmasının ününe verdiği zararı yeniden inşa etmek için sıkı şekilde çalışıyor, bu nedenle Galaxy Note 7 Fan Edition için de gerekli olan tüm önlemler doğal olarak alınacaktır.

Note 7 FE’nin Güney Kore’deki tüketicilerden nasıl ilgi göreceğini bekleyip göreceğiz. Samsung, yenilenmiş cihazları diğer ülkelerde satışa sunup sunmayacağına daha sonra karar vereceğini söylüyor. Ancak ABD veya Hindistan gibi ülkelerde bu telefonu satmayacağını şimdiden söylüyor.

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Note 7’nin yenilenmiş versiyonunun geri gelişinin zamanlaması da ilginç oldu. Samsung’un ağustos ayı içinde Galaxy Note 8’i tanıtması bekleniyor. Bu, en son ve mükemmel Note telefonunu isteyenlerin birkaç hafta daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

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