Apple Toshiba’nın bellek yongası birimine talip olan şirketler arasında yer alıyor. Ancak Western Digital’in başını çektiği bir konsorsiyum da Toshiba’yla ilgileniyor gibi görünüyor. Western Digital ve ortaklarının Toshiba’nın bellek yongası birimi için 17 ila 18 milyar dolar gibi bir rakam teklif edeceği söyleniyor.

Western Digital’in Toshiba’ya olan ilgisi, Apple’ı oldukça rahatsız etmiş gibi görünüyor. Cupertino merkezli şirket, Toshiba’nın bu yolla kendisine sattığı bileşenlere fiyat avantajı sunmasından endişe ediyor.

Apple’ın bu endişesi nedeniyle Western Digital’ı tehdit ettiği söyleniyor. Cupertino merkezli şirketin Toshiba’ya olan ilgisini sonlandırmadığı takdirde Western Digital’den bileşen alımını sonlandıracağı iddia ediliyor. Apple’ın Western Digital’den Toshiba’ya yönelik teklifinde azınlık yatırımcısı olmasını istediği de söylentiler arasında yer alıyor. Western Digital’in teklifi kabul etmesi durumunda Apple’ın şirkete 460 milyon dolar kaynak sağlayacağı söyleniyor.

Apple Toshiba ile iki koldan ilgileniyor

Toshiba’nın bellek yongası birimiyle ilgilenenlerin sayısı bir hayli fazla. Western Digital tarafından sunulan teklifte Amerikan yatırım bankası KKR’nin de imzası bulunuyor. Amerikan yatırım firması Bain ve ortaklarının yanı sıra Foxconn da Toshiba ile ilgileniyor. Apple hem Bain hem de Foxconn üzerinden Toshiba’nın bellek yongası biriminin satış sürecini izliyor.