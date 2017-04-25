Apple Music Carpool Karaoke bölümlerini yayınlamaya nisan ayında başlayacağını açıklamıştı. Ancak nisanın son haftasına girilmesine rağmen, şirketten bu yönde bir hareket veya konuya dair yeni bir bilgi gelmiş değil. Reuters’in haberi, Cupertino merkezli şirketin takvimindeki değişiklikler hakkında fikir edinmeyi sağlıyor.

Habere göre; Apple, Carpool Karaoke’nin ilk bölümünü kutlamak adına mart ayında düzenlemeyi planladığı etkinliği kısa bir süre kala erteledi. Buna ek olarak, 25 Nisanda gerçekleşmesi beklenen çıkış partisi de iptal edildi.

Artık hem Apple hem de CBS, Late Late Show’un en popüler bölümüne özel olarak hazırlanan programın “yılın ilerleyen zamanlarında” izleyicilerle buluşacağını belirtiyor. Apple’ın çevrim içi müzik servisine abone olanlar, Carpool Karaoke öncesinde “Planet of the Apps” adını taşıyan belgeselle heyecanlarını dindirebilecek.

Apple Music Carpool Karaoke bölümlerinde çok sayıda ünlü boy gösterecek

Apple Music’te yayınlanacak Carpool Karaoke bölümlerinde pek çok ünlü isim boy gösterecek. Konseptin asıl sahibi James Corden’a ek olarak, Metallica, Will Smith, Shaquille O’Neal, John Cena, gibi isimler hem otomobilde hem de çamaşırhane ve basketbol sahası gibi mekanlarda izleyicilerin karşısına çıkacak.