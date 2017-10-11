Apple’ın orijinal içerik sunma konusunda daha önemli adımlar atacağına dair haberler bir süredir etrafta dolaşıyor. Netflix, Hulu ve Amazon Prime Video gibi servislerin başarısından etkilenmiş gibi görünen şirket, bu hedef doğrultusundaki ilk adımlarını Planet of the Apps ve Carpool Karaoke gibi programlarla atmıştı. Apple İnanılaz Öyküler’i tekrar canlandırarak bu konuda elini biraz daha kuvvetlendirebilir.

ABD’de 1985-1987 arasında NBC tarafından yayınlanan İnanılmaz Öyküler, ünlü yönetmen Steven Spielberg’in en dikkat çekici işleri arasında yer alıyor. Dizinin yapımcılığını üstlenen Spielberg, yönetmen koltuğuna Martin Scorsese ve Tim Burton gibi isimleri oturtmuştu. Kevin Costner, Danny DeVito ve Kiefer Sutherland ise dizi için kamera karşısına geçmişti.

Orijinal içerik denince akla gelen ilk şirket olan Netflix, portföyünde ciddi bir yer kaplayan bu içerikler için ciddi harcamalar yapıyor. Netflix, 2017’de orijinal içeriklere ayırdığı 6 milyar doları önümüzdeki yıl 7 milyar dolara çıkaracak. Apple ise orijinal içerik konusunda daha temkinli bir yaklaşım izleyecek gibi görünüyor. Cupertino merkezli şirketin nakit rezervi “devasa” boyutta olsa da, orijinal içerik gelişimine ilk etapta 1 milyar dolar ayıracağı söyleniyor. Apple’ın bu bütçenin 50 milyon doları İnanılmaz Öyküler’e ayırdığı söyleniyor.

Apple İnanılmaz Öyküler’i 10 bölümle geri döndürecek

Apple İnanılmaz Öyküler’i ilk etapta 10 bölümle izleyicilerle buluşturacak. Bu da şirketin diziye bölüm başına 5 milyon dolar gibi bir bütçe ayıracağı anlamına geliyor. Son yılların en popüler dizisi Game of Thrones’un da bölüm başına yapım maliyeti bu miktar civarında seyrediyor. İnanılmaz Öyküler’in yeniden canlanıp canlanmayacağı ve bunun Apple’a neler getireceğini görmek içinse beklemek gerekiyor.