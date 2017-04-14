Apple Foxconn ile birlikte Toshiba’nın bellek yongası birimini satın alabilir

Toshiba’nın bellek yongası birimini elden çıkarmayı planladığına ve pek çok şirketin bu birimle ilgilendiğine dair haberler kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Bu şirketler arasında birbirini çok yakından tanıyan ve uzun süredir işbirliği içinde bulunan iki şirketin de yer aldığı söyleniyor. Gelen haberlere göre, Apple Foxconn ile birlikte Toshiba’nın bellek yongası birimini satın almayı değerlendiriyor. Foxconn, neredeyse ilk günden bu yana Apple için iPhone ve iPad üretimi gerçekleştiriyor.

Foxconn’un tek başına Toshiba’nın bellek yongası birimi için 18 milyar dolarlık bir teklif sunduğu söyleniyor. Söz konusu birim, Samsung’un flaş bellek biriminin ardından dünyanın en büyük ikinci operasyonu olarak niteleniyor.

Japon hükümeti, “hassas teknoloji” olduğu gerekçesiyle Toshiba’nın bellek yongası biriminin ülke dışından şirketlere veya yatırımcılara satılmasına mesafeli yaklaşıyor. Toshiba’nın bu endişeyi gidermek adına birimde küçük bir hisseye sahip olmayı sürdüreceği söyleniyor.

Apple Foxconn’a birkaç milyar dolar destek sağlayabilir

Gelen haberlere göre, Apple Foxconn tarafından sunulacak teklife birkaç milyar dolarlık katkı sağlayacak. Bunun karşılığında Cupertino merkezli şirket, Toshiba’nın bellek yongası biriminde yüzde 20’den yüksek oranda hisseye sahip olacak. Japonya devlet televizyonu NHK, Apple’ın da anlaşmaya dahil olması durumunda Toshiba’nın bellek yongası biriminin güvenli Amerikan ve Japon şirketlerinin elinde kalacağına dikkat çekti. Apple tarafından desteklenen Foxconn dışında Broadcom ve Silver Lake Partners LP ortaklığı, SK Hynix ve Western Digital’in de Toshiba’nın bellek yongası biriminin peşinde olduğu söyleniyor.

Ancak süreçle ilgili önemli bir sorun bulunuyor. Toshiba’nın bellek yongası üretimindeki ortağı Western Digital, Toshiba’nın bu hamlesinin iki şirket arasındaki anlaşmayı ihlâl anlamına geldiğini belirtti.