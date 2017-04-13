Apple diyabet tedavisinde kullanılacak sensörler üzerinde çalışıyor

Apple diyabet hastalarına yardımcı olabilmek adına kanlarındaki şeker seviyesini ölçebilecek bir sensör üzerinde çalışıyor. CNBC’de yer alan habere göre, şirket bu proje için biyomakine mühendislerinden oluşan küçük bir ekip kurdu. Bu ekibin üzerinde çalıştırdığı sensörün deriyle temas ederek kandaki glikoz seviyesini ölçebileceği ve böylelikle şeker hastalarını kan testi vb. işlemlerden kurtaracağı söyleniyor.

Apple’ın söz konusu ekibi genel merkezi yerine Palo Alto’daki bir ofise yerleştirdiği belirtildi. Mühendislerin söz konusu teknoloji üzerinde en az 5 yıldır çalıştığı ve projenin Apple’ın bazı kliniklerde testlere başlayabileceği kadar olgunlaştığı öğrenildi. CNBC’nin haberine göre, Apple karmaşık sağlık mevzuatı içinde kendisine yol göstermesi amacıyla bir danışman kadrosu da oluşturdu.

Ekibin başında Apple’ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji’nin olduğu belirtildi. Ancak daha öncesinde 2015’te şirketten ayrılan Michael D. Hillman ekibi yönettiği ifade edildi. CNBC’nin haberine göre, ekipte aralarında biyomedikal uzmanlarının da bulunduğu 30 kişi çalışıyor. Ekibin kadrosunun önemli bir kısmının geçmişinde ise Masimo Corp, Sano, Medtronic ve C8 Medisensors gibi şirketler bulunuyor.

Apple diyabet hastaları tarafından daha fazla tercih edilen bir markaya dönüşebilir

Apple’ın diyabet hastalarına yönelik bir sensör geliştirme fikrinin Steve Jobs vefat etmeden önce gündeme geldiği söyleniyor. Şirketin çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı nihai teknolojinin Apple Watch veya benzer ürünlere yerleştirilmesi muhtemel görünse de, henüz bunun için bir tarih vermek pek kolay görünmüyor. Ortaya çıkacak sonuç, Apple’ı diyabet hastalarının gözünde daha önemli bir markaya dönüştürebilir.