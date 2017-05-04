Apple CEO’su Tim Cook, ABD’de ileri teknolojilerle üretim yapılaması amacıyla kurulan bir fona 1 milyar dolar destek sağlayacaklarını açıkladı. Cupertino merkezli şirketin kasasında 256 milyar dolar nakit olduğunu göz önüne alınca bu duruma çok da şaşırmamak gerekiyor. Apple ABD Başkanı Donald Trump ile gerilim yaşamaktan da kaçınıyor gibi görünüyor.

Tim Cook, yatırım kararını CNBC’den Jim Cramer’a verdiği röportajda açıkladı. Bu kararda ABD Başkanı Donald Trump’ın adaylık dönemindeki demeçleri de etkili olmuşa benziyor. Trump, seçim kampanyası sırasında Amerikan şirketlerine ülke içinde üretim gerçekleştirmeleri yönünde baskı yapacaklarını belirtmiş ve Apple’ın adını da özellikle zikretmişti.

Cook, söz konusu yatırımı ABD’deki nakit rezervlerinden gerçekleştireceklerini belirtti. Apple’ın parasının büyük bir kısmını vergi politikaları nedeniyle ABD dışında tutması da dönem dönem eleştiriliyor. Bu konunun üzerinde fazla durmayan Cook, ABD’deki üretim kapasitesinin artırılmasının ülkedeki servis alanının da gelişmesine yardımcı olacağının altını çizdi.

Cook, Apple’ın fon ile gerçekleştireceği ilk yatırımın detaylarının bu ayın sonlarında duyurulacağını ifade etti. ABD’de üretim konusuna derin ve detaylı biçimde yaklaşacaklarını söyleyen Cook, üretimi ve çalışan sayısını artırmanın yanı sıra geliştirici sayısını da artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Apple ABD Başkanı Trump ile ilişkisi konusunda ketum davranıyor

Apple CEO’su Tim Cook, kısa süre önce ilk 100 gününü tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkileri konusunda ise ketum bir tavır takındı. Her ülkenin yöneticileriyle anlaşabildikleri ve anlaşamadıkları noktalar olabileceğini söyleyen Cook, anlaşılamayan konularda ortak bir zemin bulunmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.