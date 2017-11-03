iPhone, iPad ve Mac satışları yaz döneminde artış gösterdi

Apple, tarihindeki en önemli ürünlerden bir tanesini piyasaya sunmadan bir gün önce, geride kalan dördüncü mali çeyrek yıl rakamlarını paylaştı.

2017 mali yılının dördüncü çeyreği eylül ayında tanıtılan yeni iPhone modellerinin tamamını kapsamıyor. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, bu çeyrek yıllık dönemin en sonunda piyasaya sunulmuştu. Bu nedenle hem iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın hem de iPhone X’un performansını görmek için içinde bulunduğumuz çeyrek yıllık dönemin rakamlarını beklemek gerekiyor.

Yine de, Apple Temmuz-Eylül 2017 döneminde 46.7 milyon iPhone satmasını bildi. Böylelikle yıldan yıla yüzde 2.6 gibi bir artış da kaydetmiş oldu.

iPhone’lar Apple’ın geride kalan çeyrekte çıkardığı tek donanım ürünü olmadı. Aslına bakarsanız, yaz aylarında Apple’ın birçok yeni ürünü piyasaya sunuldu. Bunların arasında yeni iPad Pro modelleri de bulunuyordu. Ne var ki, büyük oranda standart iPad modelinin sayesinde Apple yıldan yıla yüzde 11’lik bir artış göstererek 10.3 milyon iPad satışına ulaştı. Böylelikle iPad satışları, yıllar boyunca süren istikrarlı düşüşün ardından nihayet ilk kez art arda iki çeyrektir büyüme göstermiş oldu.

Yaza girerken güncellenmiş MacBook Pro modelleri de 5.3 milyonluk Mac satışına katkıda bulundu. Bu ürün serisinin satışlarında da yıldan yıla yüzde 10’luk artış kaydedildi.

Genel olarak yaz aylarını kapsayan dönemin Apple’ın önemli ürün kategorileri için güçlü bir dönem olduğu söylenebilir.

Apple’ın servisleri da şirketin ikinci en güçlü faaliyet kolu olmayı sürdürdü. Geride kalan çeyrekte şirket; Apple Music, iTunes Store gibi servislerinden 8.5 milyar dolar gelir elde etti ve yıldan yıla yüzde 34’lük büyüme gösterdi. İlginçtir ki, bu büyüme bir başka iş kolu tarafından geçildi.

“Diğer ürünler” olarak nitelendirilen ve içinde Apple Watch, AirPods, Apple TV gibi ürünleri barındıran ürün kategorisinin satış gelirleri 3.23 milyar dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 36 oldu. Apple, bu kategoriyi toptan değerlendirdiği için, Apple Watch veya Apple TV gibi ürünlerin detaylı satış rakamlarını öğrenemiyoruz.

Bu güçlü performans ışığında Apple toplam 52.6 milyar dolar gelir kaydetti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir artış elde etti. Net kâr ise yıldan yıla yüzde 19 artışla 10.7 milyar dolar oldu. Satışların nispeten daha düşük seyrettiği bir dönemde elde edilen bu tablo Apple’ı sevindirmiş olmalı.