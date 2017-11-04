HBO’nun Game of Thrones ile yakaladığı başarı, diğer yapım şirketlerinin de iştahını kabartmış durumda. Game of Thrones etkisi yaratmak isteyen şirketlerden biri olan Amazon, bunun çözümünü başarısı kanıtlanmış bir hikayede bulmuşa benziyor. Amazon Yüzüklerin Efendisi serisini televizyon dizisine dönüştürmeyi istiyor.

The Variety’de yer alan habere göre, Amazon konuya ilişkin olarak serinin haklarını elinde bulunduran Warner Bros. ve yazar J.R.R. Tolkien’in varisleriyle görüşüyor. Görüşmelerin henüz ilk aşamalarda olduğu belirtilse de; CEO Jeff Bezos’un görüşmelere bizzat katılması, Amazon’un ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Amazon Studios, bir süre önce beklenmedik bir yeniden yapılanmanın içine girmişti. Jeff Bezos stüdyoyla daha yakından ilgilenmeye başlamış ve ekipten HBO’nunkiler gibi tüm dünyaya hitap edecek işler çıkarmalarını istemişti. Stüdyonun üst düzey yöneticilerinden Roy Price’ın cinsel taciz iddialarıyla istifası ise yönetimde başka değişiklikleri de beraberinde getirmişti.

Amazon Yüzüklerin Efendisi ile aradığı başarıyı bulabilir mi?

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi son olarak Peter Jackson tarafından beyaz perdeye uyarlanmış ve büyük başarı yakalamıştı. Hikayenin öncesini anlatan Hobbit’in gişe performansı ise Yüzüklerin Efendisi’nin gölgesinde kalmıştı. Amazon Yüzüklerin Efendisi ile HBO’nun Game of Thrones, Netflix’in ise Stranger Things ile yarattığı kültürel etkiye benzer bir etki oluşturmak istiyor. Sinema uyarlamasının etkileri hâlâ oldukça baskın olan Yüzüklerin Efendisi’nin Amazon’a istediğini verip veremeyeceği şimdiden merak ediliyor.