Amazon Key ile kuryeler evlerin kapılarını açabilecek

Amazon bundan 12 yıl önce Prime servisini duyurmuş ve servise katılanlara ABD içinde iki günde ürün teslimatı yapmaya başlamıştı. O günden bu yana teslimat sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çeşitli adımlar atan şirket, Prime müşterilerine sipariş gününde, hatta 1-2 saat içinde teslimat imkânı da sunuyor. Ancak yeni duyurulan Amazon Key isimli servis, şirketin bugüne kadarki en sıra dışı teslimat çözümlerinden biri olarak nitelenebilir.

Ürün teslimatı yapılacağı zaman alıcılar her zaman evlerinde olmayabiliyor. Amazon bu sorunu çözmek için önce ürünleri belli noktalara yerleştirdiği emanet kutularına teslim etmeye başladı. Şirket drone’lar ile arka bahçeye paket teslimatına yönelik testler bile gerçekleştirirken, yeni servisi Key ile kuryelerin evlerin kapılarını açmasını ve paketi güvenli biçimde evin içine bırakmasını mümkün hâle getiriyor.

Amazon’un yeni servisinin temelinde şirketin Cloud Cam adını taşıyan yeni kamerası ve uyumlu akıllı telefonlar bulunuyor. Wi-Fi üzerinden internete bağlanan kamera, bir merkez işlevi görüyor. Kamera, Zigbee adını taşıyan kablosuz protokol üzerinden akıllı kilit ile iletişim kuruyor. Zigbee protokolü pek çok akıllı ev cihazı tarafından kullanılıyor.

Kurye paket teslimatı için eve geldiğinde ürünün barkodunu taratıyor ve Amazon’un bulut sunucusuna bir istek gönderiyor. Ortada bir sorun yoksa, bulut kameraya bir mesaj göndererek gerekli izni verecek. Kamera gönderilen bir mesajla birlikte kayda başlayacak. Ardından kuryenin önündeki uygulamada ekrana bir ileti gelecek. Bu ileti sürüklendiğinde kapı açılacak. Paketi bırakacak olan kurye, ekran üzerinde bir sürükleme hareketi daha yaparak kapıyı kilitleyecek. Müşteriye ürününün teslim edildiğine dair bir bildirim ve tüm teslim sürecinin sorunsuz işlediğine dair bir kısa video gönderilecek.

Amazon’un sistemi, ünlü kapı kilidi markaları Yale ve Kwikset’in desteğiyle işliyor. Sistemin diğer parçası olan internet bağlantılı kamera ise Amazon markasını taşıyor. Alexa destekli cihazlarıyla akıllı ev pazarındaki etkinliğini artıran şirket, Cloud Cam ve Key servisiyle hakimiyetini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Cloud Cam, Key’den bağımsız olarak sesli komutlara yanıt veren ve Alexa ile entegre çalışan bir güvenlik kamerası olarak da işliyor.

Amazon Key 8 Kasım’da faaliyete geçecek

Amazon Prime müşterileri Cloud Cam için şimdiden ön sipariş verebiliyor. Amazon Key servisi ise 8 Kasım itibarıyla faaliyete geçecek.