Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon’un Türkiye’deki müşterileri, Amazon.de sitesinde Türkçe dil desteğinden de yararlanarak alışveriş deneyimlerini daha rahat bir boyuta taşıyabilecek. Buna ek olarak, 49 avro ve üstü miktardaki siparişlerde kullanıcılara ücretsiz gönderim hizmeti sunulacak. Bu da Amazon.de’nin Türk müşteriler için biraz daha cazip bir alışveriş noktasına dönüşmesini sağlıyor.

Amazon.de Türkiye buluşmasında ilk adım, web sitesinin “Hesabım” gibi sıklıkla kullanılan bölümlerine Türkçe erişim sağlanmasıyla atılacak. Buna ek olarak, kullanıcılar siteyi Türkçe olarak gezebilecek ve Türkçe olarak e-posta ya da telefonla müşteri hizmetlerinden destek alabilecek. Sipariş verme ve kargo bilgileri de Türkçe olarak görüntülenecek. Amazon.de’deki Türkçeleştirilmiş sayfa ve özellik sayısının önümüzdeki dönemde artırılması planlanıyor.

Amazon.de Ülke Müdürü Ralf Kleber, müşterilerine Türkçe alışveriş, 49 avro ve üstüne ücretsiz kargo gibi hizmetler sunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Kleber, attıkları adımlarla müşterilerinin herhangi bir engelle karşılaşmadan Amazon.de’den hizmet almasına yardımcı olma vizyonuna bir adım daha yaklaştıklarını dile getirdi.

Amazon.de üzerinden 25’ten fazla kategori altında satılan ürünleri temin etmek mümkün. Kullanıcılar Türkçe dil seçeneğine hem masaüstü hem de mobil tarayıcılardan erişebilecek. Ayarlarda yapılan değişiklik, daha sonraki erişimler için de saklanacak. Amazon.com.tr adresi de Amazon.de sitesine yönlendiriliyor.

Amazon.de Türkiye ve Türkçe açılımıyla birden fazla alanda kazanım elde edebilir

49 avro ve üstü alışverişler için ücretsiz kargo seçeneği, Türkiye’de yaşayanların çevrim içi alışverişleri için Amazon.de’yi daha sık ziyaret etmesini sağlayabilir. Türkçe dil desteğinin de bu konuda önemli bir faktör olacağı rahatlıkla söylenebilir. Bunlara ek olarak, Almanya’da yaşayan büyük Türk nüfusu da Türkiye’ye ücretsiz kargo ve Türkçe dil desteği gibi yenilikleri daha anlamlı kılıyor. Amazon.com.tr adresi de Amazon.de sitesine yönlendiriliyor.