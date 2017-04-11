ZTE de Android Wear arenasındaki rekabete resmen dahil oluyor. Şirket Quartz adını verdiği yeni akıllı saatinin duyurusunu gerçekleştirdi. ABD’de, T-Mobile tarafından 192 dolarlık fiyat etiketiyle 21 Nisanda satışa sunulacak akıllı saatin ön siparişleri de 14 Nisandan itibaren alınmaya başlanacak.

ZTE Quartz’da 1.4 inç AMOLED ekran, 768 MB RAM, 4 GB ROM, 22mm’lik değiştirilebilir kayışlar, IP67 sertifikasıyla suya dayanıklılığı belgelenen gövde, 500 mAh kapasiteli pil, 3G bağlantı desteği, GPS gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca kenarda yer alan buton sayesinde Google Assistant’ı hemen etkinleştirmek veya uygulamalara erişmek de mümkün oluyor.

Aslında VentureBeat’ten Evan Blass geçtiğimiz şubat ayında ZTE’nin bir Android Wear cihazı çıkaracağı haberini vermişti. Ancak bu, şirketin 5.5 inçlik Quartz Android telefonundan farklı. Üreticiler çoktan üçüncü nesil Android Wear akıllı saatlerini çıkarırken, ZTE’nin ilk kez bir akıllı saat çıkardığını görüyoruz. Ancak şirket 2016’da Venus 1 ve Venus 2 adını verdiği iki adet aktivite takip cihazı çıkarmıştı.

Ne yazık ki, akıllı saatte NFC, kalp ritm monitörü veya döndürülebilir kadran bulunmuyor. Bu arada saat ABD’li mobil operatör T-Mobile’a özel olduğu için, bu operatörün müşterilerinin tam anlamıyla faydasını göreceği bazı özellikler bulunuyor. Belki bu cihaz sadece ABD’ye özel bir akıllı saat olarak da kalabilir. Saat Android Wear 2.0 ile çalışıyor ve bu yazılımın çıkışının birkaç kez ertelenmesinden dolayı, bu yeni sürümle çalışan çok fazla akıllı saat bulunmuyor. Bu da ZTE Quartz’ın daha fazla dikkat çekmesini sağlıyor.