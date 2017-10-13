Çinli üretici ZTE, QuickCharge 4+desteğine sahip ilk akıllı telefon olan Nubia Z17’yi geçtiğimiz haziran ayının başında duyurmuştu. Şirket aradan henüz 4 ay geçmesine rağmen, Nubia Z17’yi yeniledi. ZTE Nubia Z17S ve Nubia Z17 miniS ile Z17’nin ötesine geçmek isteyenlere iki seçenek sunuyor.

Nubia Z17S, yeni ikilinin daha güçlü modeli olma niteliğini taşıyor. Akıllı telefonda 18:9 görüntü oranına sahip, Full HD+ çözünürlüklü 5.73 inç ekran bulunuyor. Kırmızı çember şeklindeki ana ekran tuşu ise ekran alanını artırmak adına doğrudan arayüze entegre ediliyor.

Z17S’in kalbinde Snapdragon 835 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ile 64 GB dahili depolama alanı veya 8 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon kutusundan Android Nougat işletim sistemi ve Nubia UI 5.1 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor.

Kamera, Z17 ve Z17S arasındaki temel farklardan birini oluşturuyor. Akıllı telefonun arkasındaki 12 ve 23 megapiksel lenslerden oluşan kamera kurulumu değişmiyor. Ancak Z17S’in önünde 5 megapiksel çözünürlüklü iki kamera bulunuyor. Alüminyum kasayı ekranın üzerindeki Gorilla Glass cam tamamlıyor.

Akıllı telefonun 3100 mAh kapasiteli pili ise 26W hızlı şarjı destekliyor. ZTE 25 dakikada yüzde 50 doluluk oranına ulaşılabilmesini vadediyor.

ZTE, Nubia Z17’nin mini versiyonunu da unutmadı. Nubia Z17 miniS, kutusundan Android Marshmallow yerine Android Nougat 7.1 ile çıkıyor. Arayüz sürümü ise Nubia 5.0’a yükseltilmiş.

Z17 miniS’te de ön kameraların sayısı ikiye çıkıyor. Telefonun önündeki lenslerden birisi 16 megapiksel çözünürlüğe, f/2.0 diyafram genişliğine ve 80 derece görüş açısına sahip. 5 megapiksel çözünürlüklü diğer lens ise f/2.2. diyafram genişliği sunuyor. 3200 mAh kapasiteli yeni pil ise orijinal Z17 mini’ye kıyasla yüzde 10 oranında bir artış vadediyor.

Akıllı telefonun önündeki parmak izi tarayıcısının camla kaplanırken, diğer bileşenlerde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmemiş. Qualcomm Snapdragon 653 işlemciye 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

ZTE Nubia Z17S ve Z17 miniS 19 Ekim’de ön satışa çıkacak

ZTE Nubia Z17S ve Z17 miniS 19 Ekim itibarıyla şirketin ana vatanı Çin’de ön satışa sunulacak. Z17S’in 6 GB RAM’e sahip versiyonu için 2999 yuan (1664 TL), 8 GB RAM taşıyan versiyonu içinse 3999 yuan (2220 TL) ödemek gerekecek. Z17 miniS’in fiyat etiketinde ise 1999 yuan (1108 TL) yazacak.