ZTE Blade V7 Plus duyuruldu: 5.2 inç ekran, 2540 mAh pil

ZTE geçtiğimiz yılki Mobil Dünya Kongresi’nde duyurduğu Blade V7 Plus serisine sessiz sedasız yeni bir model daha ekledi. ZTE Blade V7 Plus adını taşıyan yeni telefonuyla mevcut Blade V7 ve Blade V7 Lite’ın üzerine ekstra özellikler ekliyor. Ancak bu ekstra özelliklere ve bileşenlere rağmen, Blade V7 Plus biraz “eskimiş” bir telefon izlenimi vermekten kurtulamıyor.

Blade V7 Plus kutusundan, tıpkı V7 ve V7 Lite gibi, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor. ZTE’nin bu tercihi telefonun “eskimiş” izlenimi vermesindeki önemli faktörlerden biri olarak göze çarpıyor.

Tıpkı orijinal versiyon gibi 1.3 GHz sekiz çekirdekli MediaTek işlemci barındıran V7 Plus, 2 GB RAM ve artırılabilir 16 GB dahili depolama alanı taşıyor. Full HD çözünürlüklü 5.2 inç ekrana sahip telefonun arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor.

Blade V7 ve V7 Plus neredeyse aynı özellikleri taşıyor. Blade V7 Plus’ın arkasında bir parmak izi tarayıcısının bulunması, ön kamera çözünürlüğünün 8 megapiksele çıkması ve pil kapasitesinin 2540 mAh olması, iki telefon arasındaki az sayıdaki fark içinde göze çarpıyor.

ZTE Blade V7 Plus ilk olarak Rusya ve Avustralya’da satışa çıkacak

Blade V7 Plus’ın ilk durakları Rusya ve Avustralya olacak. Bu iki ülkeye önümüzdeki haftalarda yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.