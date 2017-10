ZTE’nin katlanabilir telefonu Axon M çift ekranla geliyor

Daha önce de sızıntılarını gördüğümüz ZTE Axon M modeli nihayet resmiyet kazandı. Bu telefon çoğu kişinin rüyasını kurduğu türden, katlanabilir ekranlı bir telefon olmasa da, barındırdığı iki adet ekran menteşe yardımıyla bir araya gelerek tek bir büyük ekran oluşturabiliyor.

Katlandığı zaman, Axon M her iki yüzünde ekran bulunan bir telefon oluyor. Menteşe yardımıyla her iki ekran dışa doğru açılıp birbiriyle bütünleştiği takdirde, toplamda 6.75 inçlik görüntüleme alanına sahip bir telefon elde ediliyor. Ne var ki, her iki ekranın çerçevesi nedeniyle tek bir ekran yerine iki ekranın birleşiminden oluşan bir ekran görünümü oluşuyor.

Her iki ekran da 5.2 inç boyutlarında ve 1080p çözünürlüğe sahip. Bu eşsiz yapıdan dört farklı şekilde yararlanmak mümkün oluyor. İkili mod sayesinde her bir ekranda farklı bir uygulama açmak mümkün oluyor. Genişletilmiş Mod ise 6.75 inçlik bir tuval üzerinde çalışma imkanı sağlıyor. Ayna Modu ise her iki ekranda da aynı içeriği gösteriyor. Bu sayede arkadaşınızla karşılıklı otururken bir dizi veya filmi farklı ekranlarda, aynı anda izleyebilirsiniz. Geleneksel Mod ise katlanmış formda, normal bir telefon gibi işlemesini sağlıyor, sadece bir ekran çalışıyor.

ZTE Axon M’in kalbinde Snapdragon 821 yongaset bulunuyor. Buna 4 GB RAM eşlik ediyor. 64 GB dahili hafıza da mevcut. Katlanabilir yapısı nedeniyle sadece bir tane, 20 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Ayrıca çift hoparlör ve 3.5 mm. kulaklık jakı da mevcut. 3180 mAh kapasiteli pil barındıran telefonda Android 7.1.2 Nougat çalışıyor.

ZTE Axon M gelecek ay içinde ABD’de satışa sunulacak ve bu ülkede faaliyet gösteren operatör AT&T tarafından satılacak. Ayrıca telefonun daha sonra Çin, Avrupa, Japonya gibi pazarlarda da satışa çıkması bekleniyor.