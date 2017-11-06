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ZTE Axon 8 için ilk işaret geldi

Sinan Küstür
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zte axon 8
ZTE Axon 7

ZTE Axon 7, geçtiğimiz yılın ortalarında tanıtılmış ve satışa sunulmuştu. Üst segment olarak nitelenebilecek akıllı telefonun halefine dair ilk işaret de sonunda geldi. Beklenen ZTE Axon 8 ismi henüz doğrulanmasa da, şirketin ABD ofisinin Twitter hesabı Axon 7’nin takipçisi için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

ZTE, söz konusu açıklamayı bir kullanıcı tweeti üzerine yaptı. Şirket, Axon 7’nin takipçisinin gelmesini isteyen kullanıcısına verdiği yanıtta bu doğrultuda hazırlıkların olduğunu doğruladı. Yapılan paylaşımda Axon 7 için “inanılmaz derecede başarılı” şeklinde bir tanımlama kullanılması da gözden kaçmadı.

ZTE Axon 7’de 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.5 inç AMOLED ekran bulunuyor. 2.5D kavisli cam ekranı, Gorilla Glass 4 cam koruyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 820 işlemci yer alıyor. RAM konusunda 4 veya 6 GB RAM, dahili depolama alanı konusunda ise 64 veya 128 GB seçenekleri arasında tercih yapılabiliyor. Adreno 530 GPU ve 3250 mAh kapasiteli pil de telefonun bileşenleri arasında bulunuyor.

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ZTE Axon 8 CES 2018 veya MWC 2018’de tanıtılabilir

ZTE Axon 8 tanıtımı için bir kesin bir tarih vermedi. Ancak akıllı telefonun 2018’in hemen başında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek CES 2018’de veya bir sonraki ay Barselona’da düzenlenecek 2018 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2018) tanıtılması muhtemel görünüyor.

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