ZTE Axon 7, geçtiğimiz yılın ortalarında tanıtılmış ve satışa sunulmuştu. Üst segment olarak nitelenebilecek akıllı telefonun halefine dair ilk işaret de sonunda geldi. Beklenen ZTE Axon 8 ismi henüz doğrulanmasa da, şirketin ABD ofisinin Twitter hesabı Axon 7’nin takipçisi için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

ZTE, söz konusu açıklamayı bir kullanıcı tweeti üzerine yaptı. Şirket, Axon 7’nin takipçisinin gelmesini isteyen kullanıcısına verdiği yanıtta bu doğrultuda hazırlıkların olduğunu doğruladı. Yapılan paylaşımda Axon 7 için “inanılmaz derecede başarılı” şeklinde bir tanımlama kullanılması da gözden kaçmadı.

Hi, Andrew. There will certainly be a follow on to the incredibly successful Axon 7.

