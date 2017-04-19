ZTE, amiral gemisi telefonu Axon 7’yi geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Bu modeli anavatanı Çin dışında da yoğun biçimde pazarlayan şirket, telefonun farklı versiyonlarını görücüye çıkarmaktan da geri kalmamıştı. ZTE Axon 7s ile bu farklı versiyonlara bir yenisini daha ekliyor. Ancak bu model, diğerlerinden farklı olarak daha küçük bir grup tarafından kullanılabilecek.

Orijinal Axon 7’nin Snapdragon 820 işlemcisi, Axon 7s’te yerini Snapdragon 821’e bırakıyor. Buna ek olarak, telefona ikinci bir arka kamera daha ekleniyor. Bunların dışında kalan bileşenlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

Ancak bu pek de büyük bir sorun teşkil etmiyor. QHD çözünürlüklü 5.5 inç ekran, 4 GB RAM gibi bileşenler telefonun iyi bir performans sergilemesi için yeterli olmayı sürdürüyor.

ZTE Axon 7s Çin dışına çıkmayacak gibi görünüyor

Telefonu yeni bir versiyon haline getiren asıl faktör ise hedef kitlesi gibi görünüyor. ZTE, yeni Axon 7s’i Çinli devlet çalışanlarının kullanımı için özel olarak tasarladı. Telefonun güvenlik ve şifreleme özelliklerinin üzerinde ayrıca duran ZTE’nin Axon 7s’i herkesin erişimine açması beklenmiyor.