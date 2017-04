Asus üçüncü nesil ZenFone telefonlarıyla birlikte gözünü biraz daha üst segmente dikti gibi görünüyor. ZenFone 3’e ve daha sonra gelen yeni üyelere baktığımızda bu telefonların şık metal tasarım, kavisli hatlar, yüksek çözünürlüklü ekranlar gibi, kullanıcıları cezbedecek niteliklerle geldiğini görüyoruz. Daha önce ZenFone 3 ve ZenFone 3 Max modellerinin incelemesini gerçekleştirmiştik. Şimdi sırada ailenin kamera odaklı modeli ZenFone 3 Laser bulunuyor. ZenFone 3 Laser inceleme yazısında, Asus’un kamera telefonuyla ilgili detayları bulabilirsiniz.

ZenFone 3 Laser inceleme: Tasarım

Tamamen metal gövdeye sahip olan Asus ZenFone 3 Laser’da 149 x 76 x 7.9 mm.’lik boyutları ve 150 gram ağırlığıyla ergonomik gövdeli bir telefon olarak dikkat çekiyor. İnce profili, kenarlara doğru incelen, kavisli arka yüzeyi ve ekranı saran ince çerçevesi sayesinde ZenFone 3 Laser tek elle bile rahatlıkla tutuluyor ve kullanılıyor. Ön yüzü kaplayan 2.5D Corning Gorilla Glass ekran camının da telefonun görünümüne ayrı bir şıklık kattığını belirtmek gerekiyor.

ZenFone 3 Laser’ın ön yüzünde 5.5 inç Full HD ekran büyük bir alan kaplıyor. Ekranın etrafını saran çerçeve epey dar tutulmuş ki, Asus’un belirttiğine göre ekran-çerçeve oranı yüzde 77 gibi, ortalamanın üstünde bulunuyor. Orta segmente mensup bir telefon için oldukça iyi bir oran olarak nitelendirilebilir. Ekranın hemen altında kapasitif dokunmatik Android tuşları bulunuyor. Bu tuşlar arka aydınlatmalı değil, dolayısıyla karanlık ortamlarda kullanmak biraz zor olabiliyor, kontrolleri el yordamıyla bulmanız gerekiyor. Ekranın üst tarafında ise yakınlık algılayıcı, ışık algılayıcı, ahize hoparlörü, ön kamera ve LED göstergesi bulunuyor.

Arkası camla kaplı ZenFone 3’ün aksine, ZenFone 3 Laser’ın arkası da metalle kaplı. Arka yüzün üstünü ve altını iki adet metal çizgi kesiyor, bu da telefona ayrı bir hava katıyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi, arka yüz kavisli bir yapıya sahip. Bu durum telefonun rahatça tutulmasına katkıda bulunuyor. Asus, telefonun parmak izi veya kire karşı dirençli oleofobik kaplamaya sahip olduğunu belirtiyor. Gerçekten de telefonun arkası parmak izi veya kiri hiçbir şekilde tutmuyor.

Arka kamera dışa doğru hafif çıkıntı yapıyor. Bu kameranın sol yanında telefona adını veren lazer otomatik odak sistemi bulunuyor. Diğer tarafta ise RGB algılayıcı ve flaş sistemini görüyoruz. Parmak izi okuyucu ise hemen bunların altına yerleştirilmiş. Altta ise Asus logosu görülüyor. Altta microUSB portu, mikrofon, hoparlör; üstte ise 3.5 mm kulaklık jakı ve ikinci mikrofon yer alıyor. Sağ kenarda ses ve güç tuşları bulunuyor, bunların üstü dokulu şekilde yapıldığından el yordamıyla bulmak da kolaylaşıyor. Sol kenarda ise microSD ve microSIM kart tepsisini görüyoruz. Bu arada microSD kart yuvasına bir nanoSIM kart takarak ZenFone 3 Laser’ı iki hatla birden kullanabilirsiniz.

ZenFone 3 Laser inceleme: Donanım, Performans ve Pil

ZenFone 3 Laser’da 5.5 inç, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. Bu ekran oldukça canlı ve net görüntüler sunuyor. Aynı zamanda renk üretimi de oldukça iyi seviyede. Siyahlar oldukça derin ve zengin görünürken parlaklık da iyi seviyede. 401 ppi’lik piksel yoğunluğuna sahip olan ekran yazıları ve görüntüleri oldukça keskin şekilde gösteriyor. Asus’un telefonda yüklü olarak sunduğu Splendid adlı uygulama sayesinde ekranın renk sıcaklığı ayarlanabiliyor. Ayrıca bildirim tepsisinden erişilen hızlı ayarlar içinde de mavi ışık filtresi bulunuyor. Böylelikle ekran ışığının mavi tonlarını kısmak ve özellikle gece vakti uykusuz kalmaya yol açacak etkilerin önüne geçmek mümkün oluyor.

Ekranın dışarıda sunduğu görüş de iyi seviyede. ZenFone 3 Laser’ı test ettiğimiz süre boyu boyunca dış ortamda pek sorun yaşamadık. Öte yandan ekranın görüş açısı da epey yüksek, ekrana bakış açısını epey artırdığınızda bile renklerde ve parlaklık seviyesinde fazla değişiklik olmuyor. Bu da özellikle telefon ekranına aynı anda bakan birden fazla kişinin ekranda neler olup bittiğini rahatlıkla görmesini sağlıyor.

ZenFone 3 Laser’da sekiz çekirdekli, 1.4 GHz saat frekanslı, 64-bit Qualcomm Snapdragon 430 işlemci bulunuyor. Buna Adreno 505 grafik işlemci birimi ve 4 GB LPDDR3 RAM de eşlik ediyor. Telefonun 32 GB dahili hafızası bulunurken, 128 GB’ye kadar kapasiteye sahip microSD kartları da destekleniyor. Bu arada Asus, Google işbirliğiyle ZenFone 3 Laser’ı satın alanlara Google Drive’dan 100 GB kapasiteli bulut depolama alanını iki yıl boyunca ücretsiz sunuyor. Böylelikle fiziksel depolama çözümlerine ek olarak bulut depolama çözümlerinden de yararlanabilirsiniz.

Asus ZenFone 3 Laser benchmark testlerinde orta segment ortalamasının biraz altında benchmark puanları elde ediyor. Örneğin AnTuTu Benchmark testinde 45000 civarında bir puan alıyor ki, bu da telefonun taşıdığı işlemci düşünüldüğünde mantıksız sayılmaz. Ancak genel olarak ZenFone 3 Laser’ın performansını fena bulmadık. Özelleştirmeler bakımından yoğun olan kullanıcı arayüzünde bile akıcılık sağlanıyor. Oyun konusunda da optimum bir deneyim sunuluyor, tabii grafik hızı ve kalite üst sınıf telefonlardaki gibi değil, ancak tatmin edicilik konusunda iyi olabilir. Asus, performansı ön planda tutan araçlarıyla da kullanıcılara doğrudan müdahale şansı tanıyor. Ana ekranda bulunan Güç ve Hızlandır uygulaması telefonun belleğindeki gereksiz unsurları boşaltıyor ve performansı artırmada yardımcı oluyor. Ayrıca çoklu görev ekranında da benzer performans araçlarını görüyoruz.

ZenFone 3 Laser’da 3000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Ekran çözünürlüğü ve işlemci dikkate alındığında bu kapasitede bir pilin bir günü aşan bir çalışma imkanı sunmasını bekleyebilirsiniz ki, bu beklentiniz aşağı yukarı karşılanıyor. Asus ZenFone 3 Laser’ın pili sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarırken, ikinci günün büyük bir kısmını da götürme şansı sunuyor. Hatta Güç Tasarrufu modunu kullanarak bu süreyi daha da artırabilirsiniz. Pil ayarları da oldukça zengin görünüyor, farklı pil modlarıyla pil kullanımını optimize edebilir ya da kendi güç senaryonuzu oluşturabilirsiniz. Şarj işlemi alt kısımdaki microUSB portu üzerinden sağlanıyor, hızlı şarj desteği ise bulunmuyor.

Arkada yer alan parmak izi okuyucusu ekran kilidini hızlı şekilde geçmeye yarıyor. Şerit biçimindeki yapısı rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca sadece parmak izi okuma değil, kamerayı etkinleştirme ve benzeri işler için de kullanılıyor. Okuyucunun yerleşimi iyi yapılmış, işaret parmağınızı arka yüze yerleştirdiğiniz anda okuma hızlı şekilde gerçekleşiyor.

Mobil bağlantı tarafında Kategori 4 LTE desteğini görüyoruz. Bu da saniyede 150 megabite varan indirme hızlarına erişim imkanı sağlıyor. Bu arada telefonda çift hat desteği bulunuyor. Her iki yuva da 3G ve 4.5G şebekelerini destekliyor, ancak belli bir zamanda sadece bir tanesi aktif şekilde kullanılıyor.

ZenFone 3 Laser inceleme: Yazılım

Asus ZenFone 3 Laser’da Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak geliyor. Ancak incelemeyi yayınlamadan kısa bir süre önce Android 7.0 dağıtımı başladı. Bunun üstünde de şirketin ZenUI 3.0 olarak adlandırılan kullanıcı arayüzü bulunuyor. ZenFone 3 Laser’da çalışan kullanıcı arayüzü ZenFone 3’tekiyle ve diğer Asus ZenFone 3 serisi telefonlarla ortak.

Eskisi kadar karışık olmasa da, Asus’un yoğun özelleştirmelerini ve ön yüklü olarak gelen uygulamalarını görüyoruz. Temalar, Photo Collage, Mini Movie, ZenCircle, ZenSync, Hava Durumu, Do It Later, Lazer Cetvel, Dosya Yöneticisi gibi uygulamalar ön yüklü olarak sunuluyor. Ayrıca Apps4U olarak adlandırılan bir klasörde de Puffin, Amazon Kindle, Instagram ve TripAdvisor uygulamaları bulunuyor. Üstelik telefonun ilk kurulumu sırasında daha fazla uygulamayı yüklemek isteyip istemediğiniz soruluyor. Google Play’den indirilen uygulamaların veya oyunların hemen ardından gelen bildirim ise biraz rahatsız edici.Temalar uygulaması sayesinde ZenFone 3 Laser’ın kullanıcı arayüzünü değiştirebilir, duvar kağıdı, uygulama ikonları ve diğer unsurları farklılaştırabilirsiniz. AudioWizard adlı araç ise telefonun ses çıkışını Film, Oyun, Müzik, Dış mekan, Vokal gibi farklı profiller doğrultusunda değiştirme imkanı sunuyor. ZenFone 3 Laser’ın hoparlörü çok yüksek şiddette ses çıkışına sahip değil, ancak bir akıllı telefon için kabul edilebilir sınırlar içinde. En yüksek ses seviyesinde tiz oranı fazla, ancak patlama hissedilmiyor. Bahsettiğimiz ses profillerinin çıkışta yarattığı farklılıklar hissediliyor, ancak çok büyük değişimler beklememek gerekiyor.

Mobil Yönetici olarak adlandırılan uygulama ise ZenFone 3 Laser’ı sürekli takip ediyor. Kolay ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan bu uygulamada RAM kullanımını ve pil durumunu görebilir, sistem taraması yaparak performansın iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz. İyileştir düğmesine dokunarak da tavsiyeleri anında uygulayabilir ve sistemi daha iyi duruma getirebilirsiniz. Veri kullanımı, bildirimler, gizlilik ve güvenlik gibi ayarlara da Mobil Yönetici üzerinden hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz Android 7.0 Nougat güncellemesiyle birlikte kullanıcı arayüzünde ufak tefek değişiklikler görüyoruz. Kullanıcı arayüzü biraz daha sadeleştirilirken, kilit ekranında da bazı düzenlemeler dikkat çekiyor. Bölünmüş pencere, son iki uygulama arasında hızlı geçiş gibi Nougat yenilikleri de ZenFone 3 Laser kullanıcılarına sunuluyor.

ZenFone 3 Laser inceleme: Kamera

ZenFone 3 Laser’ın arkasında 13 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklıklı bir kamera bulunuyor. Kameranın yanında, telefona adını da veren lazer otomatik odak sistemi bulunuyor. Diğer tarafta çift renkli LED flaş ve RGB sensörünü görüyoruz. Telefondaki kamera uygulaması parmak izi okuyucusuna art arda iki kez tıklatıldığında açılabiliyor. Yine kamera uygulaması açıkken, parmak izi okuyucusuna dokunarak fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu, özellikle selfie çekiminde epey kullanışlı oluyor. Kamera uygulaması kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip. Kullanıcılar Otomatik, El ile, HDR Pro, Süper Çözünürlük, Düşük Işık, Çocuklar, Alan derinliği gibi farklı sahne modlarından yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra yavaş çekim, panorama, zaman atlama ve GIF animasyon modları da bulunuyor.

Lazer otomatik odak teknolojisinin en büyük farkını telefonun hızlı şekilde netleme yapmasında görüyoruz. Sadece 0.03 saniye gibi bir sürede odaklama yapılıyor. Gerçekten de netleme işlemi tek dokunuşla anında gerçekleşiyor. Özellikle yakın çekimlerde lazer otomatik odak önemli bir rol oynuyor.

Aydınlatmanın, ışık şiddetinin iyi olduğu iç ve dış ortamlarda ZenFone 3 Laser ile detayların bol ve renk üretiminin makul olduğu fotoğraflar çekebilirsiniz. Ancak yakınlaştırma yaptığınızda veya çekilen görüntülerin köşelerinde gürültü etkisini görebilirsiniz. Düşük ışıkta da ZenFone 3 Laser’ın fena sayılmayacak işler çıkardığını görüyoruz.

ZenFone 3 Laser ile 1080p Full HD video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Elektronik görüntü sabitleme sistemi video kaydında oldukça kullanışlı oluyor ve elin sabit durmadığı durumlarda yeteri kadar stabil çekimler elde etmeyi sağlıyor.

Önde yer alan 8 megapiksel çözünürlüklü, f/2.0 diyafram açıklıklı kamera da iyi performans gösteriyor ve hızlı şekilde selfie çekimi gerçekleştiriyor. Kamera uygulamasında ön kameraya geçiş yapıldığında Güzelleştirme modu otomatik olarak etkinleştiriliyor. Ancak arzu ettiğiniz takdirde bunu devre dışı bırakabilirsiniz.

ZenFone 3 Laser inceleme: Sonuç

Asus ZenFone 3 Laser öncelikle tasarımıyla dikkat çekiyor ve kendi fiyat segmenti içinde öne çıkmayı başarıyor. Yekpare metal kasası ve 2.5D kavisli camı bu telefonu olduğundan daha değerli gösteriyor. 5.5 inç Full HD ekran her ortamda rahat kullanım imkanı sunuyor. Snapdragon 430 işlemcinin başrolde olduğu donanım paketi, aynı fiyat segmentindeki diğer telefonlarla karşılaştırıldığında en yüksek puanı elde etmiyor, ancak günlük işleri yerine getirmekte başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Kamera tarafında ise ZenFone 3 Laser’ın mükemmel olduğu söylenemez, ancak birincil kameranız olma yeterliliğini gösteriyor. Gittiğiniz her yerde veya özel günlerinizde ZenFone 3 Laser ile sizi tatmin edecek, arşivinizde gönül rahatlığıyla saklayacağınız fotoğraflar çekebilirsiniz. Yoğun özelleştirmeler ve ön yüklü programlar içeren bir arayüzün bulunması başlangıçta pek hoşunuza gitmeyebilir, ancak gereksiz uygulamaları silmek ve alternatif arayüzlerden yararlanmak gibi bir şansınız bulunuyor. 3000 mAh pili ve destekleyici araçlarıyla ZenFone 3 Laser pil konusunda yüzü güldürmeyi başarıyor.

Eğer şık tasarımlı, iyi kameraları olan, aynı zamanda Full HD ekranıyla iyi bir görsel deneyim sunacak bir telefon arıyorsanız, ZenFone 3 Laser’ı değerlendirme listesine alabilirsiniz.