YouTube yalan haber ile mücadele için gençleri eğitecek

Google hâli hazırda yalan haberleri işaretliyor. Ancak yalan haberlerle mücadelede insanların yalan haberleri ayırt edebilmesi de önem taşıyor. Bu noktada Google adına devreye YouTube giriyor. YouTube yalan haber ile mücadele için Birleşik Krallık’ta “İnternet Yurttaşları” isimli bir program başlattı. Söz konusu program kapsamında düzenlenecek atölyelerle gençler yalan haberleri tespit etme konusunda eğitilecek.

Gün boyu sürecek etkinliklerde gençler haberlerdeki bilgileri gözden geçirmeleri konusunda teşvik edilecek. Eğitimlerde “sosyal balonlar”dan kaçınma, nefret suçunun sorumluluğunu yönetme ve şikayet araçlarını kullanma gibi konular üzerinde de durulacak. Programı 21 Nisanda Liverpool’da başlatan YouTube, ilerleyen dönemde ülke genelindeki gençlik kulüplerinde organizasyonlar düzenleyecek.

Eğitimler YouTube’un tecrübeli içerik oluşturucularının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İçerik oluşturucularının gençlik kültürü, çeşitlilik ve eğitim alanlarına odaklanmalarına özen gösterilecek.

YouTube yalan haber ile mücadelede geniş ölçekli bir strateji izliyor

YouTube yalan haber ile mücadele konusunda sadece gençlerin eğitimi üzerine kurulu bir strateji izlemiyor. Şirket, söz konusu eğitimleri daha geniş ölçekli bir stratejinin küçük bir parçası olarak niteliyor. Popüler video paylaşım servisi, hem izleyicilerin hem de içerik sahiplerinin kenarda durmak yerine sürece daha etkin biçimde dahil olmasını amaçlıyor.