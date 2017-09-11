YouTube’da çalma hızlarını değiştirebilme imkanı bazı kullanıcılar için oldukça değerli. Örneğin rehber niteliğinde bir video izliyorsanız, adımları ağır çekimde izleyebilir veya bir video günlüğü daha hızlı şekilde, normalden daha kısa sürede bitirebilirsiniz.

Masaüstünde kullanımda olan bu özellik şimdi YouTube’un iOS ve Android uygulamalarına da geldi. Böylelikle mobil cihazlarında video izleyenler hızı istedikleri gibi ayarlama imkanına sahip oluyor.

Pallavi Powale adlı YouTube yazılım mühendisi, bir duyuruyla bu yeniliği paylaştı. Mühendis teknik açıdan karşılaştıkları bazı engelleri aşıp bu güncellemeyi sunduklarını söyledi. Uygulamanın ses süresini kaliteden ödün vermeden değiştirmesinin sağlanması amacıyla bu zamana kadar bekletilmiş.

Bildiğiniz gibi, bir ses dosyasını hızlandırdığınızda sesler bir maymundan çıkıyormuş gibi hissedilir hâle gelir. Tam tersi olduğunda ise ses daha kalın çıkmaya başlar. Ekibin daha önce benzer düzenlemeyi masaüstü versiyon için de gerçekleştirmiş. Ancak telefonlardaki problem, onların hem donanım hem de ağ bakımından bazı kısıtlamalarla karşılaşmaları. Bu nedenle telefonda çalma hızını değiştirme işlemi gerçekleştirildiğinde, YouTube video kalitesini uygulamanın veri indirme hızına bağlı şekilde, mümkün olan en yüksek seviyede tutmaya çalışıyor.

YouTube mobil uygulamasında video oynatma hızı nasıl değiştirilir?

Bu yeni özellik birçok kullanıcı için kullanıma sunuldu. Denemek için video penceresinde, sağ üst köşede bulunan menü ikonuna tıklatmak ve daha sonra açılan menüden Oynatma Hızı seçeneğini takip edip istenen hızı belirlemek gerekiyor.