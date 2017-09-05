Google YouTube Live’a getirdiği bir güncellemeyle canlı yayın servisine birtakım yeni özellikler kazandırıyor.

En büyük yenilik iOS kullanıcılarının bundan böyle iPhone ve iPad’lerindeki uygulamalardan YouTube Live’a doğrudan canlı yayın yapma imkanına kavuşmaları oluyor. Böylelikle mobil cihaz ekranını izleyicilerle paylaşmak mümkün oluyor. Özellikle oyunlarının görüntüsünü paylaşmak isteyenler bu özellikten epey memnun olacaktır.

Kullanıcılar cihazlarının ön kamerasını ve mikrofonu kullanarak anons veya yorum yapma imkanına da sahip oluyor. Güncellenmiş ekran yayın özelliği Apple‘ın ReplayKit çatısını destekleyen tüm uygulama ve oyunlarda çalışabiliyor.

Ayrıca Google canlı sohbetlerde yorumları düzenlemeye ve yönetmeye izin veren geliştirilmiş araçlar yayınladı. Bu sayede moderatörler uygunsuz yorumlara çok daha hızlı şekilde müdahale edebilecekler. Ayrıca otomatikleştirilmiş sistem sayesinde problemli olması söz konusu mesajlar da moderatörler tarafından gözden geçirilecek ve ayrı olarak onaylanacak.

Son olarak şirket yeni bir çok düşük gecikmeli mod ekliyor. Google’ın iddiasına göre, bu mod gecikmeyi sadece birkaç saniyelik süreye indirecek. Bu da yayıncıların izleyicilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasını sağlayacak.