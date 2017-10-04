YouTube iOS uygulaması için yayınlanan son güncelleme, uygulamada uzun süredir bulunduğu düşünülen bazı özellikleri kullanıcılara sunuyor. Bu güncellemeyle birlikte iPhone, iPad ve iPod touch sahiplerine videoları rahatlıkla iMessage yoluyla paylaşma imkânı sağlanıyor.

Yayınlanan güncellemeyle birlikte YouTube üzerinde izledikleri videoyu paylaşmak isteyenlerin karşısına çıkan seçeneklerden birisi de iOS’in varsayılan mesajlaşma uygulaması olacak. Daha öncesinde iMessage ile video paylaşabilmek için videonun bağlantısını panoya kopyalamak, daha sonra da Mesajlar uygulamasındaki sohbet ekranına yapıştırmak gerekiyordu.

YouTube iOS uygulaması için yayınlanan güncellemenin iMessage’ı sıklıkla tercih eden iPhone, iPad ve iPod touch sahiplerine getirdiği yenilikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bundan böyle iMessage ile gönderilen YouTube videoları, sohbet ekranını terketmeden ve Mesajlar uygulamasından çıkmadan da izlenebilecek. Bunun da küçük ancak kullanıcı deneyimini geliştiren bir değişiklik olduğu rahatlıkla söylenebilir.

YouTube iOS uygulaması geçtiğimiz ay ReplayKit desteği kazanmıştı

YouTube iOS uygulaması, düzenli olarak nitelenebilecek aralıklarda yayınlanan güncellemelerle yeni özellikler kazanıyor. Uygulama için geçtiğimiz ay yayınlanan güncelleme de, ReplayKit desteğini getirmişti. Apple söz konusu araçla geliştiricilere ekran yayını konusunda seçenekler sunma imkânını veriyor.