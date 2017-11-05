YouTube HDR: Videolar nasıl bulunur ve izlenir?

YouTube HDR, yani Yüksek Dinamik Aralığı içerikleri artık destekliyor. HDR görüntü teknolojisini destekleyen televizyonların artması, aynı zamanda üst sınıf akıllı telefonların ekranlarında da bu teknolojinin sunulmaya başlanmasıyla birlikte Netflix ve Amazon Video gibi servislerin HDR içerik sunmaya başladığını görmüştük. Google’ın sahibi olduğu YouTube da yaklaşık bir önce HDR içerik sunan platformların arasına katıldı. YouTube’da HDR desteğiyle ilgili bilmeniz gerekenleri bu dosyada anlatıyoruz.

HDR videolar platforma ne zaman geldi?

YouTube, 2016’nın başlarında HDR tabanlı videoları platforma getireceğini açıklamıştı. Yaklaşık dokuz ay sonra, Kasım 2016 itibarıyla HDR özellikli videoları platformda görmeye başladık.

HDR nedir?

HDR, Türkçe’de Yüksek Dinamik Aralık anlamına geliyor. Bu teknoloji kontast oranını ve renk gamını genişleterek video görüntü kalitesini daha iyi hâle getiriyor. Sonuç olarak daha zengin renkler, daha açık beyazlar, daha derin siyahlar ve karanlık, gölgeli sahneler için çok daha fazla detaylar eşliğinde gerçekçi, doğal görüntüler elde ediliyor. Bu format 4K TV’nin de ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunmasıyla, yayıncılıkta bir adım sonrası olarak nitelendiriliyor.

YouTube’da hangi tür HDR içerikleri izlenebilir?

HDR yetenekli kameralarla kendi HDR videolarını üreten YouTube yapımcılarının HDR içeriklerini YouTube’da izleyebilirsiniz. Geçen bir yıllık zamanda HDR destekli içeriklerin miktarı da artış gösteriyor. Bu noktada her şey, YouTube için içerik üreten yapımcıların HDR teknolojisini kucaklamasına bağlı. Ne kadar yayıncı bu yeni formatı benimser ve ona yatırım yaparsa, izlenebilecek türlerin sayısı da artacaktır.

YouTube’a her yapımcı HDR video yükleyebilir mi?

İsteyen her yapımcı HDR videolarını YouTube’a yükleyebilir. Google’ın konuyla ilgili destek sayfası, HDR videoların yüklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi veriyor. Google, “DaVinci Resolve” ekibiyle, HDR videoların yüklenmesini standart videolar kadar kolay hâle getirmek için çalışıyor.

YouTube’da HDR videolar nasıl bulunur?

HDR videolar oynatılırken, çalma kontrolleri arasında HDR etiketi de bulunur. Şu anda Google, oluşturduğu HDR video çalma listesiyle iş birliği yaptığı içerik yapımcılarının videolarını gösteriyor. Bununla birlikte YouTube’da basit şekilde “HDR” anahtar kelimesiyle arama yaparak da HDR videoları bulabilirsiniz.

YouTube HDR videoları hangi cihazlarda izlenebilir?

YouTube’daki HDR videoları ancak HDR uyumlu ekranlarda izleyebilirsiniz.

Televizyonlar

Sony, Samsung, LG, Philips gibi TV üreticileri HDR TV cihazlarını satmaya çoktan başladılar. Samsung’un SUHD ve UHD TV’leri YouTube HDR desteğini sunan ilk ürünler olmuştu. Eğer 2016 veya 2017 model bir Samsung HDR TV sahibiyseniz, YouTube’un yüksek dinamik aralıklı videolarını TV uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.

Konsollar ve medya oynatıcılar

Sony’nin PS4 Pro oyun konsolu ve Google’ın Türkiye’de resmi olarak satılmayan Chromecast Ultra cihazı da, HDR destekli TV’lere bağlandığında YouTube’un yüksek dinamik aralıklı videolarını izleme imkanı sunuyor.

Mobil cihazlar

YouTube’un birkaç hafta önce Android uygulamasına getirdiği güncellemeyle birlikte Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8, S8+, LG V30 Sony Xperia XZ Premium, Google Pixel gibi cihazlarda YouTube’un HDR videoları izlenmeye başladı.

Eğer yukarıda saydığımız cihazlardan bir tanesine sahipseniz, YouTube uygulamasını açın, HDR destekli bir videoyu bulun ve oynatmaya başlayın. Kalite ayarına girerek HDR oynatma seçeneğini tercih edebilirsiniz. Ekran ayarlarınızı da değiştirmeniz gerekebilir.