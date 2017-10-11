Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardaki videolar, kullanıcılar aksini yapmadıkça zaman akışında otomatik olarak oynatılmaya başlıyor. Kimi kullanıcıları oldukça rahatsız eden, kimisinin ise pek de umursamadığı bu özelliği benimseyenlerin arasına dünyanın en popüler video platformu da katılabilir. YouTube Android uygulamasında da otomatik oynatma özelliği test ediliyor.

YouTube’da hâli hazırda bir otomatik oynatma özelliği mevcut. Söz konusu özellik, izlenen videonun bitişinin ardından kullanıcıları otomatikman ilgili başka bir videoya yönlendiriyor. Ancak yeni özelliğin tıpkı Facebook ve Twitter’daki türevleri gibi işleyeceği ve kullanıcılar ana sayfada aşağıya indikçe videoların otomatik olarak başlayacağı söyleniyor.

Facebook videoları aksi bir ayar yapılmadığı ve telefonun sesi açık olduğu takdirde sesli biçimde oynatıyor. YouTube Android uygulaması ise otomatik olarak oynatmaya başladığı videolarda sesi açmayacak. İzleyiciler videoyu manuel olarak açtıkları takdirde sesi duyacak. Otomatik oynatma özelliğinde videolarda altyazı da bulunacak. Böylelikle izleyiciler diyalogları kaçırmayacak.

YouTube Android uygulamasını kullananlar otomatik oynatmayı kapatabilecek

YouTube Android uygulamasını kullananlar, diledikleri takdirde otomatik oynatma özelliğini kapatabiliyor. Bunun için uygulamanın ayarlar menüsüne gitmek ve burada bulunan genel sekmesi altındaki “Gezinirken Oynat” yazısının yanındaki butona dokunmak gerekiyor. Özelliğin hâlâ test aşamasında olduğunu ve dolayısıyla her kullanıcının karşısına çıkmayabileceğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.