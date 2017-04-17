YouTube Android uygulaması için arayüz değişiklikleri test ediliyor

Google, YouTube Android uygulaması için bazı arayüz değişikliklerini test ediyor. Test edilen yeni arayüzde oynatılan videoyu küçük bir pencerede göstermek yerine ekranın altına yüzen bir çubuk ekleniyor. Bu çubuğun üzerinde videoyu durdurma ve başlatma gibi seçenekler bulunuyor.

Söz konusu değişiklik, popüler video platformunun Android uygulaması için bu ay test edilen üçüncü arayüz değişikliği oldu. Bu üç değişikliğin de sunucu tarafındaki güncellemelerle kullanıcılara ulaştırılması öngörülüyor.

Google’ın test ettiği değişiklikler bununla da sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar video izlerken zaman çubuğunun üzerinde bir noktaya dokunduklarında o ana ait kareleri çubuğun üstünde görebilecek. YouTube söz konusu özelliği hâli hazırda web arayüzünde ve iOS’te kullanıcılara sunuyor. Uygulamanın içindeki gezinme çubuğunun ekranın alt kısmına taşınması da test edilen değişiklikler arasında bulunuyor.

YouTube Android uygulaması iOS versiyonuna yakın bir tasarıma kavuşuyor

YouTube Android uygulaması, test edilen değişikliklerle iOS versiyonundakine yakın bir tasarıma kavuşacak gibi görünüyor. YouTube’un ana hedefinin tüm platformlarında kullanıcılara benzer bir deneyim sunma olduğu düşünülünce söz konusu değişiklikler biraz daha anlam kazanıyor.