Yenilenmiş Galaxy Note 7 haziran ayında satışa sunulabilir

Samsung yenilenmiş Galaxy Note 7 cihazlarının satışına başlayacağını geçtiğimiz ay doğrulamıştı. Şirket telefonun ne zaman ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı konusunda ise bilgi vermemişti. Güney Kore kaynaklı haberlere göre, Samsung yenilenmiş Note 7 satışlarına haziran ayında başlayacak. Telefon, Samsung’un ana vatanı Güney Kore’de üç operatör tarafından satılacak.

Telefonun hangi isimle satışa sunulacağı ve fiyat etiketinde hangi rakamın yazacağı hâlâ bilinmiyor. Ancak cihazın Galaxy Note 7 R ismini taşıyabileceği söyleniyor. Telefonun fiyat etiketinde ise 700 bin won (2230 TL) yazacağı iddia ediliyor. Bu rakam, orijinal Note 7 için belirlenen fiyatın 300 bin won (955 TL) altında kalıyor. Samsung’un bölgede geri çağırdığı 3 ila 4 milyon telefondan 300 binini tekrar satışa sunacağı söyleniyor.

Güney Kore merkezli haber kaynaklarına göre, Note 7 R orijinal Note 7’den daha küçük bir bataryaya sahip olacak. Orijinal Note 7’de 3500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyordu. Note 7 R’de ise 3250 mAh kapasiteli bir pilin yer alacağı söyleniyor. Samsung’un telefonun kasasına büyük pili yerleştirmekte yaşadığı sıkıntı ve sıkışık pil yerleşiminin patlamalara yol açtığı düşünülünce bu duruma pek de şaşırmamak gerekiyor.

Yenilenmiş Galaxy Note 7 her bölgede satışa sunulmayacak

Samsung’dan henüz yenilenmiş Galaxy Note 7 ile ilgili olarak resmi bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla bu detaylarda değişiklik yapılması ihtimal dahilinde görülüyor. Ancak Samsung’un yenilenmiş telefonu her bölgede satışa sunmasına ihtimal verilmiyor. Şirket, telefonu ABD’de piyasaya sürmeyeceğini geçtiğimiz ay duyurmuştu.