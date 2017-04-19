Yeni iPhone için biraz daha uzun süre beklemek gerekecek

Akıllı telefon kavramının hayatın merkezine yerleşmesinde en önemli rolü üstlenen iPhone, 2017’de 10. yaşını kutluyor. Apple’ın bu özel yılı kutlamak adına üç iPhone modelini piyasaya çıkarması bekleniyor. Bu telefonların ikisinin geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın kısmen geliştirilmiş versiyonları olacağı söyleniyor. Üçüncü modelin ise tasarım ve bileşenleri bakımından diğerlerinden farklı olması ve fiyat bakımından daha da yukarıda konumlanması bekleniyor. Üç telefonun da aynı anda tanıtılması öngörülse de, yeni iPhone için diğerlerinden daha geç bir çıkış tarihi işaret ediliyor.

Söz konusu modelin “iPhone 8” ya da “iPhone X” ismini taşıyabileceği belirtiliyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, bu telefonun çıkışı Apple’ın alışılagelmiş ürün yayınlama takvimine göre bir ya da iki ay sarkacak. Bu gecikmenin üretimdeki zoruluklardan kaynaklandığı söyleniyor. Bu ihtimal daha önce de çeşitli yayın organları tarafından dile getirilmişti.

Üretim zorluğunun temeli olarak ise radikal tasarım değişikliği gösteriliyor. Telefonda kenarlara doğru kavislenen ve cihazın ön yüzünün büyük kısmını kaplayan bir ekranın bulunması bekleniyor. Apple’ın Galaxy S8’e benzer çizgilere sahip olması öngörülen yeni telefonda parmak izi tarayıcısını ekranın entegre etmeye çalıştığı ve bunun da gecikmeye neden olduğu söyleniyor. Samsung’un da Galaxy S8’de aynı değişikliği yapmayı denediği, ancak bu değişikliğin zorluğundan ötürü parmak izi tarayıcısını telefonun arka paneline taşıdığı belirtiliyor.

Yeni iPhone gelişmiş bir ön kamerayla gelebilir

Apple’ın 10. yıla özel olarak üreteceği yeni iPhone’da üç boyut ve derinlik algılama kapasitesine sahip bir ön kameranın bulunması bekleniyor. Bu kameranın yerleşiminin nasıl yapılacağı ise bilinmiyor. Bloomberg’in haberinde çift ön kameranın varlığından söz edilse de, Kuo sistemin kızılötesi bir sensörden yararlanacağını belirtiyor. Üç boyutlu ön kameranın daha gerçekçi selfie ve artırılmış gerçeklik filtrelerinin yanı sıra, oyun ve üç boyutlu modellemede de yeni imkanlar sunabileceği ifade ediliyor.