Apple‘ın 12 Eylül etkinliğinde tanıttığı Apple TV 4K, 22 Eylül itibarıyla raflardaki yerini aldı. Yeni Apple TV, adından da anlaşılacağı üzere 4K desteğine sahip olması nedeniyle seleflerinden keskin biçimde ayrılıyor. Ancak Apple TV 4K ile sadece çevrimiçi ortamdaki 4K içerikler izlenebiliyor. İçerikleri cihaza indirip yerel olarak oynatmak mümkün olmuyor.

MacRumors, Apple’ın yeni set üstü cihazı için hazırlanan bir destek dokümanının bu durumu açık biçimde belirttiğinin altını çiziyor. Kullanıcıların iTunes üzerinden cihaza HD içerik indirmesi mümkün olsa da, 4K içerikler sadece çevrim içi olarak oynatılabiliyor. Bu kısıtlamanın HDR ve Dolby Vision versiyonlarını kapsayıp kapsamadığı ise henüz bilinmiyor.

Apple tarafından yayınlanan belgede, “HD çözünürlüklü bir filmin yerel bir kopyasını indirebilirsiniz. HDR ve Dolby Vision versiyonlarını indirmeniz de mümkün olabilir. Ancak 4K versiyonunu indiremezsiniz.” ifadeleri yer alıyor. Kısacası daha önce iTunes’tan aldığı bir HD içeriği otomatik olarak 4K’ya yükselten kullanıcılar, o içeriği yeni Apple TV üzerine kaydedemeyecek. Apple aynı destek belgesinde 4K içerik oynatmak için en az 25 Mbps hızında bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulduğunu, aksi takdirde görüntünün otomatik olarak daha düşük bir çözünürlüğe indirileceğini de belirtiyor.

Yeni Apple TV YouTube’daki 4K içerikleri desteklemiyor

Yeni Apple TV ile ilgili eksikler 4K içeriklerin sadece çevrim içi olarak oynatılabilmesiyle sınırlı kalmıyor. Amazon Prime Video ve YouTube gibi mecralardaki 4K içerikler de yeni Apple TV tarafından desteklenmiyor. Ancak bu durumun ileride değişebileceğini unutmamak gerekiyor.