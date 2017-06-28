Yahoo Mail yeni tasarımı ve Pro seçeneğiyle kullanımda

Yahoo, Verizon tarafından satın alınmanın hemen sonrasında, Yahoo Mail için uzun zamandır beklenen ve hatta epey geç kalan tasarım yenilemesini gerçekleştirdi. Yeni Yahoo Mail görsel açıdan daha temiz ve minimal görünüme sahip olan bir yapıya sahip, görsel arayüz unsurları arasındaki boşluklar da artırılmış.

İnsanlar özelleştirmeyi sever, bundan yola çıkan Yahoo da çeşitli renk temalarıyla Yahoo Mail’in özelleştirilmesini sağlıyor. Bununla birlikte Twitter’ın his simgeleri kümesini de onların açık kaynak kütüphanesinden alıp kullanmak mümkün oluyor.

Arama özelliği de iyileştirilmiş, işlevsellik diğer e-posta servislerindekine benzer hâle getirilmiş. Şimdi isim, anahtar kelime veya tarih bazlı arama yapılabiliyor. Ayrıca daha önce gönderilmiş ve alınmış dosyaların geçmişine bakmak da mümkün oluyor. Sol taraftaki navigasyon çubuğunda fotoğraflar ve dokümanlar için kategoriler bulunuyor. Bular gönderilmiş ve alınmış tüm ekleri tek bir yerde sunmayı sağlıyor. Fare imlecini üstüne getirerek ön izlemelerine bakmak da mümkün oluyor.

Erişilebilirlik tarafında da artırımlar bulunuyor. Düşük görüş yetisine sahip olan veya zor duyan kimseler için NVDA (NonVisual Desktop Access – Görsel Olmayan Masaüstü Erişimi) ve VoiceOver ekran okuyucuları sunuluyor. Bununla birlikte yüksek büyütmeye sahip kullanıcı arayüzü ve klavye tuşlarıyla gezinti de yenilikler arasında yer alıyor.

Ayrıca TechCrunch, JavaScript ve CSS kodlarını yüzde 50 oranında azaltan yeni bir ön yüz programlaması yapıldığını söylüyor. Sonuç olarak Yahoo Mail daha az bant genişliği kullanıyor, daha hızlı açılıyor. Ayrıca internet tarayıcısının kullandığı bellek miktarı da azaltılmış oluyor.

Diğer büyük bir değişiklik de Ad Free Mail, yani reklamsız e-posta kutusu seçeneğinin kaldırılması ve bunun yerine Yahoo Mail Pro adlı yeni bir planın getirilmesi oluyor. Selefi gibi Yahoo Mail Pro’da da reklam gösterimi yapılmıyor ve öncelikli müşteri hizmeti desteği sunuluyor. Ad Free Mail planının yıllık ücreti 49.99 Amerikan dolarıydı. Yahoo Mail Pro ise yıllık 34.99 dolar ya da aylık 3.49 dolar olarak belirlendi. Sadece mobil desteğinin yıllığı 9.99 dolar, aylığı ise 0.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Bu arada GIF kütüphanesi ve benzeri birtakım küçük çaplı değişiklikler de bulunuyor. Yahoo’nun web sitesinde yapılan yeniliklerle ilgili daha fazla detayı bulabilirsiniz. Dün itibarıyla kullanıma sunulan yeni Yahoo Mail’ı beğenmeyenler, ayarlar içinden eski tasarıma geri dönüş yapma imkanına da sahip oluyor.