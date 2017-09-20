Samsung Galaxy S8, S8+ ve Essential Phone gibi uçtan uca ekranlı Android telefonlar, ön kamera ve diğer sensörlerin yönetimi konusunda zarif çözümler sunmuştu. Apple ise geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone X’da bu sensörleri yerleştirmek için ekranın üzerine küçük bir çıkıntı getirmişti. XOutOf10 Android telefonlara bu çıkıntıyı getiriyor.

Ekranın üst kısmının tam ortasında küçük bir perde oluşturan uygulama, telefona somut anlamda bir işlev getirmiyor. Uygulama indirildiğinde Animoji adını taşıyan hareketli emojileri kullanmak veya Android telefonu yüz tanıma teknolojisiyle koruma altına almak mümkün olmuyor.

XOutOf10 eğlence amaçlı bir uygulama

Hiçbir somut fonksiyonu bulunmayan ancak oldukça ilginç olan bu uygulama, Android kullanıcılarına iPhone X almayı düşünen Apple hayranı arkadaşlarıyla şimdiden eğlenme fırsatını sağlıyor. Uygulama Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.