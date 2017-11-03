Xiaomi Redmi Y1 tanıtıldı: 5.5 inç ekran, Snapdragon 435 işlemci

Xiaomi akıllı telefon pazarının son yıllardaki hareketli oyuncuları arasında yer alıyor. Kısa süre önce ilk akıllı telefonu Mi A1’i tanıtan şirket, iki yeni telefonu gözler önüne çıkardı. Xiaomi Redmi Y1 ve Y1 Lite, selfie çekmeyi sevenlere ulaşmayı amaçlıyor.

Xiaomi, Y1 ile Oppo’nun “selfie uzmanı” F serisi telefonlarına yanıt veriyor. Söz konusu serinin en yeni üyesi Oppo F5, kısa bir süre önce gözler önüne çıkmıştı. Redmi Y1’in önünde f/2.0 diyafram aralıklı 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kamera düşük ışıklı ortamlar için yeterli görünmese de, Xiaomi LED flaşla bu sorunun üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Redmi Y1’in diğer özellikleri ise oldukça standart görünüyor. Akıllı telefon, taşıdığı bileşenler itibarıyla giriş seviyesi ve orta segmentin arasında bir yerde konumlanıyor. Redmi Y1’in kalbinde Qualcomm Snapdragon 435 işlemci bulunuyor. bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun 5.5 inç ekranı ise HD çözünürlüğe sahip. Redmi Y1, Hindistan’da 8 bin 999 rupi (536 TL) karşılığında satılacak.

Xiaomi Redmi Y1 Lite Snapdragon 425 işlemci taşıyacak

Xiaomi Redmi Y1 ile birlikte bir akıllı telefonu daha tanıttı. Redmi Y1 Lite adını taşıyan telefon, isminden de anlaşılabileceği üzere, Redmi Y1’in “Lite” versiyonu. Qualcomm Snapdragon 425 işlemci taşıyan telefonun arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü kamera ve SIM yuvası bulunuyor. Bu yuvaya iki SIM kart ve bir microSD kart koyulabiliyor. Redmi Y1 Lite, 6 bin 999 rupi (420 TL) karşılığında satılacak. Xiaomi, MIUI 9 adını taşıyan yeni kullanıcı arayüzünü de duyurdu.