18:9 görüntü oranına sahip ekranlar, akıllı telefon pazarının güncel trendleri arasında yer alıyor. Bazı üreticiler bunu 2:1 görüntü oranına sahip içeriklerin yaygınlaşmasından dolayı tercih ederken, bir grup üretici de modaya uymayı seçmiş gibi görünüyor. Xiaomi Redmi Note 5 ile 18:9 görüntü oranına sahip telefonlar arasına bir seçenek daha eklemeye hazırlanıyor.

İnternete sızan fotoğraflar, Redmi Note 5 hakkında daha somut fikirler edinmeyi mümkün kılıyor. Akıllı telefonun ön tarafında hem uzun hem de geniş görünen ekranın varlığı göze çarpıyor. Buna ek olarak, özellikle ekranın sağ ve sol kenarlarında çerçevenin iyiden iyiye incelmiş olması dikkat çekiyor. Arka tarafa geçildiğinde ise dikey biçimde yerleştirilen ve oldukça büyük görünen iki lens ön plana çıkıyor. Bu iki lensli kurulumun altında ise flaş ve parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Xiaomi Redmi Note 5 sızıntısı, telefonun metal bir kasaya sahip olacağını da gösteriyor. Şirketle özdeşleşen metalin hakim olduğu tasarım dilinin yeni akıllı telefonda da tercih edilmiş olmasına şaşırmamak gerekiyor.

Xiaomi Redmi Note 5 4000 mAh kapasiteli pille gelebilir

Xiaomi Redmi Note 5, büyük ihtimalle Snapdragon 660 veya MediaTek P25 işlemci taşıyacak. Akıllı telefonun enerjisini ise 4000 mAh kapasiteli pilden alacağı söyleniyor. Redmi Note 5’in hem 3 hem de 4 GB RAM taşıyan versiyonlarının tanıtılacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.