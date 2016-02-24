Çinli mobil cihaz üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Mi 5’i Barselona ve Pekin’de eş zamanlı olarak düzenlediği etkinliklerle tanıttı. 18 ay önce görücüye çıkan Mi 4’ün devamı niteliğinde olan Xiaomi Mi 5, 5.15 inç’lik bir ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 820 işlemciye 4 GB RAM’in eşlik ettiği telefonda 128 GB dahili depolama alanı ve 3000 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Cihazın kasasında kullanılan materyal ise Xiaomi tarafından “3D seramik cam” şeklinde tanımlanıyor. Tasarım dili bakımından geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi Note ve Samsung Galaxy Note 5’e benzer bir yerde duran akıllı telefonda metal çerçeve, camla kaplı ön ve arka paneller ve Home tuşuna yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Mi 5’in 16 megapiksel çözünürlüklü arka kamerasında ise dört eksenli optik görüntü sabitleme özelliği yer alıyor.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Android işletim sistemini şirketin MIUI kullanıcı arayüzü tamamlıyor. Xiaomi topluluğu tarafından hazırlanan haftalık yazılım güncellemeleri de Mi 5 kullanıcılarına ulaştırılacak. 1 Martta satışa sunulacak akıllı telefonun giriş seviyesi versiyonunun fiyat etiketinde 306 dolar yazacak. En üst versiyon içinse 413 dolar ödemek gerekecek. Xiaomi Mi 5 için altın rengi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunulacak.

Ana vatanı Çin’de ve komşu Asya pazarlarında oldukça etkileyici bir büyüme kaydeden Xiaomi, henüz Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına giriş yapabilmiş değil. Direkt bir satış modeli geliştiren ve kısıtlı sayıdaki ürünlerini doğrudan web sitesi üzerinden satan şirket, cihazlardan kâr etmek yerine sunduğu hizmetlerden kâr etmeyi amaçlayan bir iş modelini uyguluyor.

Geçtiğimiz yıl bu yolla 70 milyon telefon satan Xiaomi, genellikle gelen talebi karşılama konusunda sıkıntı yaşıyor. 70 milyon oldukça etkileyici bir rakam olsa da Xiaomi’nin kendisi için belirlediği 100 milyon telefon satma hedefinin altında kaldığını unutmamak gerekiyor. Huawei ve diğer Çinli telefon üreticileriyle girişilen yoğun rekabet, Xiaomi’nin büyümesinin yavaşlamasındaki temel faktör olarak değerlendiriliyor.

Xiaomi akıllı telefonlarını Batı pazarlarına getirme konusunda istekli olduğunu belirtse de, bunun için kesin bir takvim açıklamış değil. Ancak Xiaomi Mi 5’in bileşenleriyle pek çok kişinin iştahını kabarttığı rahatlıkla söylenebilir.