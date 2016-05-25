Çin’in en popüler tüketici elektroniği markalarından bir tanesi olan Xiaomi, tüketici elektroniğinin giderek daha çok ilgi gören sahalarından bir tanesine, drone’lara el attı. Bir süredir ipuçları verilen Xiaomi Mi Drone nihayet resmiyet kazandı.

Xiaomi Mi Drone üstünde 360 derece 4K kamera bulunan, dört pervaneli bir hava aracı olma özelliğini taşıyor. Uzaktan kumandasına yerleştirilen Mi akıllı telefon da bir vizör gibi kullanılabiliyor. Xiaomi’nin öne çıkardığı önemli avantajlardan bir tanesi Mi Drone’un modüler yapısı ve kullanışlılığı. Kamera modülü de pervanelerle birlikte sökülebiliyor. Yeni drone’da 5100 mAh kapasiteli pil bulunuyor, bu da kolaylıkla değiştirilebiliyor.

Mi Drone’un iki farklı versiyonu satılacak. Bunlardan bir tanesi 4K video kayıt destekli olacak, 2999 yuan (yaklaşık 1344 TL) fiyat etiketiyle satılacak. 1080p model ise 2499 yuan (yaklaşık 1120 TL) karşılığında satılacak.

Xiaomi 1080p Mi Drone cihazının 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Mi Home üzerinden kitle fonlamasına açılacağını, 4K versiyonunun ise temmuz sonundan itibaren açılacak herkese açık beta programı üzerinden teste sunulacağını kaydetti.

Xiaomi henüz Mi Drone’un tüm teknik özelliklerini yayınlamadı, ancak hazırladığı tanıtım videosu ve dağıttığı birkaç resmi fotoğraf sayesinde bu hava aracının neye benzediğini görebilirsiniz.